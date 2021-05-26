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طقس حار غدًا والعظمى 36.. تحذيرات الأرصاد تتواصل

طقس حار
طقس حار
Native
الأربعاء، 26-05-2021 10:00 م الطيب حسين
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس غد الخميس، حيث من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، على أن تسجل القاهرة في العظمة 36 درجة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس غد الخميس، حيث من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، على أن تسجل القاهرة في العظمة 36 درجة.

ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد . وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة فجاءت كما يلي:
القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة.

 

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