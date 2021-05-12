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الأرصاد تعلن طقس أيام عيد الفطر المبارك

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Native
الأربعاء، 12-05-2021 11:54 ص

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة أيام عيد الفطر المبارك والمقرر أن تبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل الموافق 16 مايو، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا خلال هذه الفترة على السواحل الشمالية ويكون حار على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.
ويبقى الطقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء أيضا، وذلك خلال إجازة أيام عيد الفطر، ويبقى لطيفا ليلا على شمال البلاد ومعتدل على جنوب البلاد.
وتكون الظاهرة الجوية المؤثرة خلال إجازة أيام عيد الفطر المبارك، هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة وجنوب سيناء أيضا.
وتبقى احتمالية سقوط أمطار متوقعة، غدا الأربعاء، على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، تكون ما بين الخفيفة والرعدية أحيانا، أما اعتبارا من يوم الخميس حتى الأحد، لا توجد احتمالية سقوط أمطار مجددا.
وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال إجازة أيام عيد الفطر المبارك المقررة من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل، فإنها تتراوح ما بين 32 إلى 35 على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية ما بين 26 إلى 30درجة، على شمال الصعيد ما بين 33 حتى 39 درجة، على جنوب الصعيد ما بين 37 حتى 41 درجة.
 

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