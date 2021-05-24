شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

الإثنين، 24-05-2021
10:02 م
الطيب حسين
حذرت هيئة الأرصاد
الجوية، من طقس شديد الحرارة
يوم غد الثلاثاء.
ومن المتوقع أن يشهد طقس غدًا ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة
على جنوب الصعيد.
بينما يكون لطيفًا ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وتوجد شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 33 20
الإسكندرية 29 19
وادى النطرون 31 19
طنطا 33 20
شبين الكوم 33 20
دمنهور 31 19
بلطيم 30 19
مطروح 26 18
السلوم 31 19
سيوة 34 15
بورسعيد 29 20
دمياط 28 19
الزقازيق 33 20
المنصورة 33 20
الاسماعيلية 34 19
السويس 34 20
العريش 30 19
رفح 29 19
رأس سدر 33 20
نخل 32 15
نويبع 33 23
طابا 33 23
كاترين 31 16
الطور 31 24
شرم الشيخ 34 26
الغردقة 33 25
مرسى علم 33 25
الفيوم 34 20
بنى سويف 35 21
المنيا 35 20
أسيوط 36 21
سوهاج 36 22
قنا 37 23
الأقصر 38 23
أسوان 39 25
ادفو 40 25
أبوسمبل 39 23
الوادى الجديد 39 22
شلاتين 34 25
ابو رماد 34 24
حلايب 32 24
رأس حدربة 31 23