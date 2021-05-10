حار نهارًا لطيف ليلًا.. تعرف على حالة الطقس غدًا

الإثنين، 10-05-2021
10:33 م
الطيب حسين
يشهد يوم غد الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، على أن يكون لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة، معتدل على جنوب البلاد،
وفق توقعات هيئة الأرصاد
الجوية.
وذكرت الهيئة، عبر موقعها الرسمي، أن حركة الرياح نشطة على القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء بسرعات متباينة، متوقعة انخفاض تدريجي في درجات الحرارة
مع عدم وجود فرص تساقط أمطار على الأنحاء كافة.
وعن درجات الحرارة
غدا الثلاثاء، فتسجل على القاهرة 36 درجة للعظمى و18 للصغرى، الوجه البحري 35 للعظمى 18 للصغرى، السواحل الشمالية الغربية، 29 للعظمى 17 للصغرى، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، 27 للعظمى 18 للصغرى، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، 37 للعظمى 25 للصغرى، شمال الصعيد 38 للعظمى 21 للصغرى، جنوب الصعيد 41 للعظمى 26 للصغرى.