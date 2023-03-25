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تحذير من «الصحة» بشأن الإفطار بالعصائر...تفاصيل

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عصائر
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السبت، 25-03-2023 03:30 م نسمه عبد الوهاب
قالت وزارة الصحةوالسكان، لا بد من البعد عن العصائر المحلاة واستبدالها بالبلح المنقوع في لبن بدون سكر، مشيرة إلى أن بدء الإفطار بالعصائر المحلاة له العديد من الأضرار أهمها اكتساب الوزن الزائد، إضافة إلى أنه يعطي الجسم الكثير من السكريات بكميات عالية ما يؤدي إلى الشعور بهبوط.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب البعد نهائيا عن تناول العصائر المحلاة خلال فترة الإفطار لأنها تسبب مشاكل كبيرة للكلى والسمنة المفرطة وداء السكري، لافتة إلى البعد عن المشروبات الباردة لاحتوائها على المواد المصنعة.
3 أطعمة ممنوعة لكبار السن على مائدة الإفطار
ونصحت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الاهتمام بكبار السن، واستعرضت الوزارة ضمن حملاتها 3 أطعمة يجب على كبار السن تجنبها في فطار رمضان وهي السكريات والأطعمة المليئة بالدهون والمشروبات التي تحتوي على كافيين.

وطالبت وزارة الصحة خلال شهر رمضان بالاستمرار في ممارسة الرياضة واتباع النظام الغذائي الصحيح لتجنب الإصابة بالسمنة، مشيرة إلى أن الرياضة تساعد على تحسين المزاج وتجنب مخاطر السمنة.
 

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