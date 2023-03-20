الإثنين 20 مارس 2023
توقيت مصر 18:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

زوجة في دعوى طلاق: "عايزني اشرب بانجو والف له سجاير الحشيش"

تركيا تكشف موعد لقاء السيسي وأردوغان

بالصور.. الجيش يستعرض أقوى أسلحته أمام قطر

هبوط حاد في أسعار النفط لمستوي قياسي منذ 2021

6 أطعمة احذرها في رمضان.. تضر بالقولون العصبي

فيديو صادم.. الأرض تنشق وتبتلع 17 طالبًا داخل مدرسة

موظف يلقي زوجته من الطابق الثامن في المرج

قرار جديد من القضاء في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

شاهد أول مواجهة بين ريهام سعيد وريم البارودي بعد خلاف 3 سنوات

"حلق وتاتو".. نجل الفنانة أنغام يصدم الجميع بظهور "غير لائق"

ADS
 

6 أطعمة احذرها في رمضان.. تضر بالقولون العصبي

جدول-اكلات-رمضان-2019
وجبة
Native
Teads
الإثنين، 20-03-2023 10:49 ص

 

يرغب البعض في تناول الكثير من الأطعمة والحلويات الشرقية في شهر رمضان الكريم، ولكن يجب الحذر لإن هناك أطعمة تضر بالقولون العصبي من الأفضل الابتعاد عن تناولها، وفق ما ذكر موقع "هيلثي لاين الطبي".

 

الألبان:

 

قد تسبب منتجات الألبان مشاكل لدى الأشخاص المصابين بمرض القولون العصبي لعدة أسباب، أولاً، العديد منها غني بالدهون، ما يؤدي إلى الإسهال.

 

الأطعمة المقلية:

 

الإفراط في تناولها يسبب مشاكل صحية، وذلك نظرا لمحتواها من الدهون الصعبة بشكل خاص على الجهاز الهضمي للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي.

 

ويمكن إن يغير قلي الطعام بالفعل التركيب الكيميائي للطعام، ما يجعل هضمه أكثر صعوبة، وهذا يؤدي إلى أعراض هضمية غير مريحة.

 

الفول والبقوليات:

 

تعد الفاصوليا والعدس والبازلاء عمومًا مصدرًا رائعًا للبروتين والألياف، ولكنها تسبب أعراض القولون العصبي، بالإضافة إلى إنها تحتوي على مركبات تسمى السكريات القليلة التي تقاوم الهضم بواسطة الإنزيمات المعوية، بينما تزيد الفاصوليا من الإمساك والغازات والانتفاخ والتشنجات.

 

المشروبات التي تحتوي على الكافيين:

 

القهوة لها تأثير محفز للأمعاء وبالتالي يمكن إن تسبب الإسهال، كما يمكن للقهوة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة التي تحتوي على مادة الكافيين إن تكون محفزات للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي.

 

الأطعمة المصنعة:

 

تميل بشكل كبير إلى احتوائها على الكثير من الملح والسكر والدهون، وتشمل الرقائق واللحوم المصنعة والأطعمة المقلية والمشروبات السكرية، لذا يؤدي تناول الكثير منها إلى مشاكل صحية ونوبات من التهاب القولون العصبي.

 

إقرأ ايضا

1898213801572688658

زوجة في دعوى طلاق: "عايزني اشرب بانجو والف له سجاير الحشيش"

6417ff604c59b758da6aee12

بالصور.. الجيش يستعرض أقوى أسلحته أمام قطر

2023_3_19_18_4_59_719

فيديو صادم.. الأرض تنشق وتبتلع 17 طالبًا داخل مدرسة

أخبار متعلقة

1fba5fe2-aeb0-4e1a-829a-330522d5f41b

بشرى سارة.. حول صرف مرتبات شهر مارس 2023

مواعيد-جديدة-لغلق-المحلات-التجارية-والمولات-والمقاهي-خلال-سبتمبر

تعرف على مواعيد غلق المحلات في رمضان وإجازة عيد الفطر

1777215_0

الخميس بعد القادم أول أيام شهر رمضان

9b66fd83-3275-4c24-b6ff-1477b4cb3332

فضل ليلة النصف من شعبان.. تعرف على موعدها وكيفية إحياؤها