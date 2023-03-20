6 أطعمة احذرها في رمضان.. تضر بالقولون العصبي





يرغب البعض في تناول الكثير من الأطعمة والحلويات الشرقية في شهر رمضان الكريم، ولكن يجب الحذر لإن هناك أطعمة تضر بالقولون العصبي من الأفضل الابتعاد عن تناولها، وفق ما ذكر موقع "هيلثي لاين الطبي".

الألبان:

قد تسبب منتجات الألبان مشاكل لدى الأشخاص المصابين بمرض القولون العصبي لعدة أسباب، أولاً، العديد منها غني بالدهون، ما يؤدي إلى الإسهال.

الأطعمة المقلية:

الإفراط في تناولها يسبب مشاكل صحية، وذلك نظرا لمحتواها من الدهون الصعبة بشكل خاص على الجهاز الهضمي للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي.

ويمكن إن يغير قلي الطعام بالفعل التركيب الكيميائي للطعام، ما يجعل هضمه أكثر صعوبة، وهذا يؤدي إلى أعراض هضمية غير مريحة.

الفول والبقوليات:

تعد الفاصوليا والعدس والبازلاء عمومًا مصدرًا رائعًا للبروتين والألياف، ولكنها تسبب أعراض القولون العصبي، بالإضافة إلى إنها تحتوي على مركبات تسمى السكريات القليلة التي تقاوم الهضم بواسطة الإنزيمات المعوية، بينما تزيد الفاصوليا من الإمساك والغازات والانتفاخ والتشنجات.

المشروبات التي تحتوي على الكافيين:

القهوة لها تأثير محفز للأمعاء وبالتالي يمكن إن تسبب الإسهال، كما يمكن للقهوة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة التي تحتوي على مادة الكافيين إن تكون محفزات للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي.

الأطعمة المصنعة:

تميل بشكل كبير إلى احتوائها على الكثير من الملح والسكر والدهون، وتشمل الرقائق واللحوم المصنعة والأطعمة المقلية والمشروبات السكرية، لذا يؤدي تناول الكثير منها إلى مشاكل صحية ونوبات من التهاب القولون العصبي.