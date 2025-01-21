بيستخدم لاغتـ.صاب الفتيات وعلاج سرعة القذف.. اعترافات المذيعة داليا فؤاد في التحقيقات

شرحت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة الكلية، في القضية رقم 19424 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول المقيدة برقم 3358 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة تفاصيل اتهام المذيعة داليا فؤاد 39 سنة بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها.

اعترافات المتهمة داليا فؤاد في قضية المخدرات

وأدلت المتهمة داليا وحيد فؤاد أحمد الشهيرة بـ داليا فؤاد، 39 سنة بدون عمل، بأنها يوم 14 نوفمبر 2024 كانت متواجدة في فيلتها بمنطقة البنفسج في التجمع الأول بالقاهرة، وفوجئت بطرق شديد على باب الفيلا وكانت نائمة وحين استيقظت وفتحت الباب وجدت قوة من الشرطة وسألتهم عن سبب تواجدهم فأخبروها أنهم من مكافحة المخدرات.

وأكملت المتهمة داليا فؤاد في اعترافاتها، بأنهم قاموا بتفتيش الفيلا بأكملها ولم يعثروا على شيء، حيث أنكرت وجود المضبوطات - ليركا ومخدر الـ GHP - بحوزتها، ثم قاموا باصطحابها إلى إدارة المكافحة وقاموا بسماع أقوالها وعرضها على النيابة العامة بعد ذلك.

وكشفت تقرير المعمل الكيماوي الخاص بفحص المواد المضبوطة مع المذيعة داليا فؤاد، أنها عبارة عن عبوة زجاجية بداخلها سائل شفاف قدر حجمه بنحو 120 ملليلتر، وثبت أن السائل يحتوى على حمض جاما هيدروكسي بيوتبرك GHP، المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وأكدت التحقيقات التي أجرتها النيابة من خلال تقرير المعمل الكيماوي، إيجابية عينتي البول والدماء للمتهمة داليا فؤاد لأحد نواتج أيضا الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، كما ورد في تقرير المعمل الكيماوي الخاص بالعينة المأخوذة منها.

وتبين من تحقيقات النيابة وفحص هاتف المتهمة داليا فؤاد، العثور على صور ملتقطة لكيس بلاستيكي موضوع على ميزان حساس بداخله مادة تشبه المواد المخدرة، وتم إثبات ذلك في تقرير فحص النيابة.

واستمعت النيابة خلال التحقيقات لشهادة مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والمسئول عن عملية ضبط وإحضار داليا فؤاد، الذي قرر أنه بعد استصدار إذن النيابة العامة بضبط وإحضار المذيعة توجه إلى مسكنها وأثناء التفتيش عثر على المواد المخدرة.

وقال مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إنه عثر داخل منزل داليا فؤاد بالقاهرة الجديدة على عبوة لجوهر حمض جاما هيدروكسي بيونبرك وأقراص لمادة البريجابالين، كما تم العثور على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهة المتهمة أقرت بأن المضبوطات ملكها وأنها تقصد من حيازتها الاتجار فيها وأن المبلغ المالي المضبوط من حصيلة البيع.

وأكدت تحريات أجهزة أمن القاهرة، التي أجريت بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أن الفيلا إيجار وأن المخدرات المضبوطة بحوزة مذيعة وصديقها هي مخدر الـ GHP المستعمل في الاغتـ ـصاب، وكذا مخدر الليركا المستخدم في علاج سرعة القذف.

وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن المذيعة داليا فؤاد تعمل بلوجر شهيرة على منصات التواصل وبمواجهتها بالمضبوطات التي تم العثور عليها في الفيلا أكدت أنها لا تعلم عنها شيئا، وفوجئت بها في مسكنها، حيث تم اقتيادها هي وصديقها - أجنبي الجنسية - إلى قسم الشرطة ثم عرضهما على النيابة العامة في القاهرة للتحقيق معهما.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 180 لترا من " مخدر اغتـ ـصاب الفتيات GHP " بحوزة عنصر إجرامي "يحمل جنسية إحدى الدول" "وصانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي" بالقاهرة ، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بـقرابة 145مليون جنيه تقريباً.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام أحد العناصر الإجرامية "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالإتجار فى مخدر GHP المعروف بمخدر اغتـ ـصاب الفتيات عبر شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم شحنة لدولة أخرى تمهيداً لتهريبه إلى داخل البلاد داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة إمعاناً منه فى عمليات التمويه وذلك لترويجه بين أوساط الشباب وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 180 لتر من مخدر اغتـ ـصاب الفتيات GHP وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، كما أمكن تحديد وضبط إحدى المتعاملات معه صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعى " لها معلومات جنائية تدعى داليا فؤاد لقيامها بترويج المخدر بين أوساط الشباب نظير مقابل مادى، وعُثر بحوزتها على زجاجة تحتوى بداخلها كمية من مادة " GHP " المخدرة وعدد من الأقراص المخدرة.