بعد نشرها تسريب والده.. حسام حبيب يتهم إعلامية شهيرة بإدارة شبكة مشبوهة

الثلاثاء، 29-06-2021
12:51 م
نشر الفنان حسام حبيب
، فيديو جديد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي
"إنستجرام"، يشن فيه هجوما حادا على الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية
،
بعد نشر موقعها تسجيلات منسوبة لوالده يزعم فيه تآمر “حسام” على زوجته الفنانة
شيرين عبد الوهاب.
ونشر حسام حبيب
فيديو جديد له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي
“انستجرام”، وعلق عليه قائلا:" رد بسيط على الشر"، وأذاع فيه تصريحات
إعلامية بصوت نضال الأحمدية
تقول فيها إن تسجيلات والده نتاج عمل استقصائي استمر
على مدار 6 أشهر.
واتهم حسام حبيب نضال الأحمدية
بإدارة شبكة مشبوهة
تستهدف المشاهير، وتبحث
عن الفضائح، ردا على تصريحها بأن الفتاة التي ظهر صوتها في التسجيلات ليست مذيعة
أو صحفية.
ووجه حسام حبيب
رسالة إلى نضال الأحمدية
قائلا:" أي عمل استقصائي
يسمحلك تخترقي حياة ناس وتبعتي واحدة وانتي بتقولي إنها مش مذيعة أو صحفية.. طبعا
دي واحدة من الشبكة اللي انتي بتديريها".
واستطرد حسام حبيب
:" الناس كلها عارفة شغلتك الحقيقية ايه .. واللي
انتي بعتاها دي فرد من أفراد الشبكة المعروفة".
وطالب حسام حبيب نضال الأحمدية
بإثبات إنها ليست صاحبة الصوت الذي ظهر في
الفيديو وهددها قائلا:" هتدفعي تمنه كبير"، ووجه لها رسالة قائلا:"
ربنا يهديكي".
كما نشر حسام حبيب
فيديو له مع زوجته شيرين عبد الوهاب يطمئن فيه الجمهور
عليها ويدافع فيه عن الاتهامات التي وجهت له خلال اليومين الماضيين بسبب تسريبات
لوالده.
وقال حسام حبيب
إنه لا يدير أعمال شيرين عبد الوهاب، وهي لا تحتاج وصاية من
أحد، موضحا أن والدته انفصلت عن والده منذ 30 عاما، لكنه يصر على إلحاق الأذى بهم.