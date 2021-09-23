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بعد صورتهما الحميمية.. سوزان نجم الدين ترد على زواجها من حارسها الشخصي

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الخميس، 23-09-2021 09:05 ص

تناقلت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنانة السورية سوزان نجم الدين تظهرها مع رجل ضخم البنية يرافقها في كل مكان، مؤكدين أنه زوجها الجديد، قائلين: “أنباء عن زواج الفنانة سوزان نجم الدين من مرافقها الشخصي بحفل صغير في أحد منتجعات دبي”.
وظهرت الفنانة السورية الشهيرة، وهي في أحضان حارسها الشخصي، وتبادله نظرات الإعجاب.
وفي أول تعليق منها على انتشار هذه الأنباء، نفت نجم الدين الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول زواجها من مرافقها الشخصي، مؤكدة عدم صحة هذه الأخبار المتداولة، وأنه ليس لها أي أساس من الصحة.


 

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