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فيفي عبده: «اتجوزت رجالة كتير عُرفي عشان الطلاق يبقى سهل»

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فيفي عبده
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الأحد، 19-09-2021 09:42 ص

كشفت الفنانة فيفي عبده، عن عدد زيجاتها، وقالت إنها “لا تفعل شيء بالحرام والذي يمسك يدها تتزوجه”.
وقالت خلال استضافتها في برنامج “السيرة”، والمذاع على قناة “DMC”: “أنا اتجوزت 5 مرات في حياتي وكلهم جوازات كانت عرفي ماعدا أول جوازة كانت شرعي، وكنت صغيرة وقتها ومكنش عاوز يطلقني، ومن وقتها قلت لازم أتجوز عرفي عشان يبقى الموضوع سهل”.
وأضافت: “بس لما خلفت بناتي خليت الزواج شرعي، وأول مرة خلفت كان عندي 25 سنة، ويمكن اتجوزت كتير لأن أي ست لما تتطلق ومتبقاش مرتبطة بيطلعوا عليها إشاعات، وأنا كنت بحب أقطع عرق وأسيح دمه وأتجوز على طول”.
وحول حقيقة تعرضها للطلاق بسبب عبد الحليم حافظ، قالت فيفي عبده: “أنا أجرت شقة مخصوص في الزمالك عشان أقعد مع الفنانين لأنها كانت مشهورة بأنها قاعد فيها فنانين كتير”.
وتابعت: في يوم كنت منتظرة زوجي في كافتيريا، ودخل عبد الحليم حافظ وشفيق جلال الكافتيريا ونده عليا، وقالي يابت بيقولوا عليكي رقاصة شاطرة، وقعدت معاه على الترابيزة ولما زوجي نزل وشافني كان هيطلقني بسبب كده.
 

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