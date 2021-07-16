بعد زواجه.. يعقوب بوشهري يكشف أغرب ما اكتشفه في عروسه السعودية

الجمعة، 16-07-2021
08:22 م
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رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأول ظهور لنجم مواقع التواصل الإجتماعي الكويتي
يعقوب بوشهري
، بعد عقد قرانه على الفاشينيستا السعودية فاطمة الأنصاري
.
وعلّق
يعقوب على عادات السعوديين في الزواج
، مستغرباً الحرص الكبير من قبل أهل العروس عليها،
وقال إنه يجلس في الفندق، ولا يتمكن من الخروج مع عروسه، إلا بوجود طفل صغير معهما
في السيارة.
وتحدّث
بأسلوب ساخر عن إختلاف العادات، قائلاً: "معرس وقاعد بالفندق، غير هني انتوا نظام
السعودية غير لازم تنطر كم شهر، وعقب في عرس وعقب العرس تشوف زوجتك مو الملكة".