«من فهد الشليمي إلى كلب الروم».. سياسي كويتي يفتح النار على مذيع الجزيرة

الأحد، 11-07-2021
09:24 ص
شن المحلل
السياسي الكويتي
فهد الشليمي، هجومًا حادًا على مذيع قناة الجزيرة القطرية جمال
ريان، وأطلق عليه “جمال خريان” ووصفه بكلب الروم.
وقال الشليمي في
مقطع فيديو نشره على حسابه بتويتر : ” من فهد الشليمي إلى كلب الروم جمال خريان
بدون تحية، وإلى رئيس قناة الجزيرة، هذا جمال خريان انهبل، يكتب كتابات تدل على أن
فيه انهيار عصبي، وعنده مشكلة نفسية مع الإمارات “.
وتابع الشليمي:
“أنصح رئيس تحرير الجزيرة إنه يودع الرجل هذا، كبير في السن يمكن فيه جنون، أو
الزهايمر، أو فوبيا الإمارات”.
وأضاف: “خلص من
الإمارات دار علي، ووصفني بأني صهيوني ومرتزق، مين اللي كان يحرض على أراض
الفلسطينيين أنا ولا أبوك، بعدها يقول أهلى في السعودية، توهم صاروا أهلك بعد
سنتين ونص تشتم فيهم، الرجال استخف رسمي”.
واختتم قائلاً :
” اسمع مني روح افحص قواك العقلية، أنت وصلت لمستوى إحباط، وبالنسبة للإمارات نعال
طفل تسواك أنت وقناتك “.