بعد تسريب صورهما.. فنان شهير يطلق زوجته الفنانة بالثلاثة على الهواء(فيديو)
علي يوسف وهند
الخميس، 08-04-202109:07 صالمصريون
بعد حالة الضجة التي أثارتها الفنانة الكويتية هند البلوشي، عقب انتشار صور
مسربة لها مع الفنان العراقي علي يوسف، والتي أكدت أنهما متزوجان في تصريحات لها،
الأمر الذي جعل الأخير يظهر في مقطع فيديو ويطلقها بالثلاثة، نافيًا تصريحاتها.
وقال “يوسف” خلال بث مباشر على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي“إنستجرام”:”إن
كانت هند تعتقد أن هذا الزواج قائم فأقول على الملأ.. فأنت يا هند جاسم البلوشي..
طالق.. طالق.. طالق.. لو كان في صحة بكلام هند البلوشي”.
وأوضح أن صمته خلال الأيام الماضية كان لصالح هند البلوشي، للحفاظ على
خصوصية عائلته، ولعدم رغبته بأن تتحول القصة لقضية رأي عام.
وأردف:”حاولت أحتوي الموضوع بعدة طرق، وتواصلت مع الطرف الآخر، واتفقنا أن
لا نتفق.. وما كنت أتوقع ياخذ الموضع أكبر من حجمه بهالطريقة”، فيما اتهم علي
يوسف، الفنانة “البلوشي” بتسريب الصور التي جمعتهما سوياً.
كما نفى أن تكون الصور سربت عن طريق الصدفة كما صرحت الأخيرة في لقاء
تلفزيوني سابقاً، متسائلا:”كيف تنتشر صور من تلفون خاص؟”، فيما أشار:”الصور هي جزء
من مشروع فيلم لم يكتمل، وتم تصويره في تركيا يجمعني مع الفنانة هند البلوشي..
وهند ما تقدر تنكر هاد الموضوع”.
واستطرد أن هناك علاقة عاطفية جمعته مع هند البلوشي، لكنها لم تكتمل بسبب
عدم الاتفاق بينهما، مؤكدا أنهما منفصلين انفصالا تاما، كما توعد “يوسف” بأنه
سيلجأ للقضاء، بسبب التشهير الذي تعرض له منذ إعلان هند البلوشي الزواج منه،
قائلا:”هذا شهير بحقي وحق عائلتي، احتويت الموضوع بما يكفي، لكن هذا يمسني ويمس
عائلتي”.