بعد طلاقها في شهر العسل.. فنانة شهيرة تصدم الجميع بالكشف عن هوية زوجها

الأحد، 28-03-2021
11:09 ص
محمد فضل
كشفت الفنانة
العمانية الشهيرة زارا البلوشي
، عن اسم
زوجها الذي أخفته عن الجميع، والذي أعلنت أنها طلقته في أول شهر من زواجهما، ما
أحدث موجة جدل بين متابعيها .
وتسببت "البلوشي" في إثارة الجدل بعد أن نشرت
عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :«اللهم عوضني بالخير و ليس
بالرجل لانهم يحسبون قلوب النساء من مطاط يجلس يكسر يكسر فيه ثم يقول هذه قسم ونصيب
ترا القلب لانكسر ما يطلع صوت موب صحن».
وختمت : "الله يصلحك يا قحطاني"، وهو ما أثار
الجدل خاصة أنها أعلنت من قبل أن زوجها كان متزوجًا من أخرى وأول حرف من اسمه
"ف"، لكنها نفت أن يكون فهد القحطاني.
وهاجمها البعض كون عدم كشف اسمه بالكامل من الممكن أن
يسبب مشكلة لأي فرد في هذه العائلة.