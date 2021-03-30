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نجل شقيق عبدالحليم حافظ: «كلمونا في مقابر البساتين وقالولي إلحق جثة عمك»

عبدالحليم حافظ
عبدالحليم حافظ
 
الثلاثاء، 30-03-2021 07:15 م محمد فضل


كشف محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ تفاصيل جديدة حول عدم تحلل جثة العندليب، خلال زيارته لمقبرته.
وقال شبانة: “كلمونا في مدافن البساتين وقالولنا الشارع كله غرقان مياه فالحقوا شوفوا أخبار المقبرة، روحنا علشان نفتح وجبنا من دار الإفتاء فتوى إزاي نفتح ونشوف وكده ، فتحنا أول فتحة لقينا الدنيا مفيهاش مياه”.
واستكمل شبانة حديثه – حسب الوطن-: “قلنا أحسن حاجة إننا نجيب جهاز رادار من قسم الحد من المخاطر بكلية العلوم جامعة القاهرة، ومع مهندس بيقيس الشارع كله وبيرسموا زي علامات بتبين الطبقات في الأرض فيها مياه ولا إيه”.
وقال المهندس بعد قياس الشارع “سبحان الله الحتة اللي مدفون فيها عبد الحليم فيها صخور منعت المياه متر ونص”.
وتابع: “كان جسد العندليب بعيدا عن المياه تماما”، موضحا أن المهندس أوصاهم بعزل المقبرة: “عشان في المستقبل لو زادت المياه قالنا الله أعلم الصخور دي هتستحمل ولا تفتت ولا إيه”.
وعن تفاصيل يوم فتح مقبرة عبدالحليم حافظ، حكى شبانة: “جبنا كشاف كبير أربعة كيلو بتاع التصوير، وجبنا الناس بتوع المدفن وجبنا إمام شيخ بمسجد الدندراوي، وجبنا عبد العليم رحمه الله، رئيس لجنة تخليد ذكرى عبد الحليم، وأعضاء اللجنة والأسرة قاعدين فوق وكسروا المقبرة كلها لأنها بتبقى مقفولة ومعمولة بالجبس”.

واستمع شبانة وهو خارج المقبرة لكلمات بصوت عال “الله أكبر الله أكبر” عندما يقرأ مع أفراد العائلة للقرآن: “وقالولي لازم تنزل وتشوف عمك قومت نازل ورجل ورا ورجل قدام وفجأة زقوني وبصيت لقيت عبد الحليم ووشه ومناخيره وحواجبه وكأنه نايم في سلام واتبسطت جدا إني أشوفه، آخر مرة شوفته وكان عندي 5 سنين ونص”.
أما بالنسبة للجثث الموجودة بجوار العندليب أشار شبانة إلى أن والده كان الكفن عليه أما عمه عبدالحليم حافظ فكان الكفن مكشوف عن وجهه: “الحكاية بعضه أجسام وبعضه مش أجسام”.
ورد شبانة على سؤال حول السبب وراء عدم تحلل جثة العندليب، قائلا “أنا مقولتش أسباب لحالة الجثة، أنا قولت إن أنا مطمن على عبد الحليم ومأذاش حد في حياته وكان بيعمل حاجات حلوة كتير وخير وكان بيرد على الناس اللي كانت بتأذيه ويقولهم ربنا يكفيكم شر المرض، زادت شهرته وزاد مرض عبد الحليم اتحرم من أهم حاجتين في الدنيا وميت مبطون وغريب دول حاجات أنا مطمن بيهم عليه”.
وأكد شبانة ردا على الانتقادات من أنه يقول ذلك حتى يدعي الشهرة، “إنه الراجل الوحيد في عائلة عبدالحليم ومنذ صغره يتواصل معه الناس” لإجراء حوارات ولقاءات معه: “أنا غصب عني وأنا مشهور، ربنا حطني في هذا الوضع أنا كل ما اقول حاجة يعني هبقى عايز شهرة لأ طبعا”.
 

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