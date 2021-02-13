بعد الضجة.. بسمة الكويتية تكشف سبب اعتناقها اليهودية ومصدر يفجر مفاجأة

السبت، 13-02-2021
09:45 ص
محمد فضل - متابعات
بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها الفنانة
الكويتية ابتسام
حميد، المعروفة فنيًا باسم ”بسمة الكويتية
“، بعد إعلان اعتناق
ها اليهودية
والخروج
من الإسلام، خرجت الفنانة
ونفت أن يكون السبب وراء تركها للإسلام واعتناق
ها الديانة
اليهودية
، الحصول على الجنسية الأمريكية.
جاء هذا خلال محادثة نصية عبر واتساب مع صحيفة ”جريدتكم“
الكويتية، وقالت بسمة وهي تتحدث من الولايات المتحدة إن تحولها إلى الديانة اليهودية
لم يكن بهدف الحصول على الجنسية الأمريكية.
وأكدت لصحفي في الصحيفة يدعى أحمد أنها ”مقتنعة باليهودية
“.
وحول ردود الأفعال عن تصريحاتها الأخيرة، قالت ”بسمة الكويتية
“
إنها ”كانت متوقعة وقناعة الناس لا تهمني ما دمت مقتنعة“.
وكانت ”بسمة“ قد ظهرت في مقطع فيديو قالت فيه: إنها تعلن
ترك الإسلام واعتناق
الديانة اليهودية
، ما أثار جدلا واسعا في الكويت والدول العربية.
ونقلت ”جريدتكم“ الكويتية المحلية عن مصدر أمني قوله: إن
الفنانة
بسمة ”عراقية الجنسية“ وإنها من مواليد الكويت، مشيرا إلى أن والدتها كويتية
لكنها لا تقيم حاليا في البلد الخليجي وأنها غادرت منذ فترة غير قصيرة.