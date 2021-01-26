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العثور على فنانة شابة جثة هامدة في ظروف غامضة

جثة-فتاة
أرشيفية
 
الثلاثاء، 26-01-2021 02:23 م

تم العثور على فنانة شابة جثة هامدة في ظروف غامضة، فيما تكثف الشرطة من تحرياتها لفك اللغز.
وكشفت صحيفة نيويورك تايمز عن رحيل الممثلة الكورية سونج يو جونج في مدينة سيول بكوريا الجنوبية عن عمر ناهز 26 عاما.
وقالت الصحيفة إن سبب الوفاة غير معلوم حتى الآن ولم يتم الكشف عن ملابسات العثور على جثتها.
وذكرت بعض الصحف الكورية أن هناك لعزا كبيرا وراء رحيل الممثلة الشابة خاصة أن هناك عددا كبيرا من الوفيات فى الفترة الاخيرة والتى سجلت بالانتحار وهو أمر واردا فى رحيل الممثلة الكورية أيضا.

وقالت وكالة Sublime Artist التابعة إليها الممثلة الراحلة، نبأ وفاةها دون تحديد أو ذكر سبب الوفاة الغامض، كما أن الجنازة أُقيمت بهدوء، نزولًا عند رغبة أسرتها.

سونج يو جونج، بدأت مشوارها كعارضة لمواد التجميل، قبل انتقالها إلى التمثيل سنة 2013 بمشاركتها في الفيلم العاطفي "جولدن رينب".

 

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