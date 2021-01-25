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صادم.. لحظة اعتناق إعلامي كويتي شهير المسيحية على الهواء

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محمد المؤمن
 
الإثنين، 25-01-2021 12:34 م المصريون

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادمًا للحظة إعلان المذيع الكويتي الشهير محمد المؤمن، تخليه عن الإسلام على الهواء مباشرة واعتناقه المسيحية.
وظهر المؤمن في مقطع فيديو مرتديا الصليب، وأرفق الفيديو بعبارة: "تصلبت عرفت ما هو الرب فهمت الحياة وعشت".
وقال: "أي شيء نراه يخص المسيحية لهدف الشهرة رح تضايقون، هذا ليس تهديد".
وردد المؤمن في المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع، مصطلح الثالوث (باسم الأب والابن والروح القدس)، مضيفا عبارة "نحن أبناء عيسى ابن مريم".
وشكل اعتناق المؤمن وهو حفيد المذيع الكويتي حمد المؤمن، أحد مؤسسي إذاعة الكويت، للديانة المسيحية، صدمة لدى شريحة واسعة من النشطاء في الكويت.

 

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