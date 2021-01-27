من " محشومة أختي" لـ "اعتناق المسيحية".. مالا تعرفه عن الإعلامي «المؤمن»
محمد المؤمن
الأربعاء، 27-01-202106:42 م
تصدر الإعلامي الكويتي
الشهير محمد المؤمن، الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلانه اعتناق
المسيحية والتخلي عن الإسلام بشكل مفاجيء.
وعلى الرغم من دخول "المؤمن" إلى ديانة أخرى
الأمر الذي أثار غضب الكثيرين، بينما دعا له البعض بالهداية، فإن زملائه في العمل
الإعلامي أشادوا به وبأخلاقه.
وفي هذا الشأن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع
فيديو يرصد معلومات ربما لا يعرفها كثيرين عن "المؤمن".
شاهد الفيديو:-