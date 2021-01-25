فنانة شهيرة تهاجم إسعاد يونس:« هلطش في الكل مش قادرة مقولش»

الإثنين، 25-01-2021
02:37 م
المصريون
هاجمت
الفنانة غادة نافع
، ابنة الفنانة
الراحلة ماجدة ، عدد من الفنانات على رأسهن
الفنانة إسعاد يونس
والفنانة
صفاء أبوالسعود، معبرة عن حزنها وغضبها الشديد من عدم
عزائهن في والدتها.
وحلت
غادة ضيفة علي برنامج ""theinsiderar" ، عبر تليفزيون
دبي والتي أكدت أنها تعيش حالة من الحزن والصدمة بسبب رحيل والدتها ، مؤكدة أنها تشتاق
إليها ولا تشعر بالسعادة بسبب عدم وجودها حولها،
وذلك في الذكرى الأولى لوفاة والدتها في 16 يناير 2020.
وتابعت:
"ماجدة كانت في الحقيقة طفلة، طفلة كبيرة، ولا تعترف بالسن عشان روحها كانت صغيرة
فعلا".
وعاتبت
ابنة ماجدة الفنانة إسعاد يونس
بعد عام من وفاة والدتها، وقالت: "مدام إسعاد بعتتلي
رسالة واتس تعزي في ماجدة عشرة 20 سنة وبينهم وبين بعض شغل، ومدام صفاء أبو السعود
كذلك، أنا هلطش في الكل بس مش قادرة مقولش".