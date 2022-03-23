بعد الجدل.. حلا شيحة تظهر للرد على خلها الحجاب

الأربعاء، 23-03-2022
11:38 ص
خرجت الفنانة
المعتزلة حلا شيحة
، للرد
على الجدل الذي ثار خلال
الأيام الماضية بخلعها الحجاب
بسبب ظهورها في أحد الأفلام في إكسبو دبي من دونه.
وحسمت حلا شيحة
الجدل ونشرت صورة لها عبر خاصية الستوري وهي مرتدية الحجاب
مما يعني ان المشهد المصور قديم للغاية قبل اتخاذها هذا القرار.
وكانت حلا قد وجهت رسالة مؤثرة لامها كتبت فيها: حبيبتي يا امي الحنان
كله و العزوة و السند الجميل و الطيبة النادرة و الحكمة و الصبر علينا عمرك ابدا ما
اتعصبتي علينا و دايماً تحتوي و عمري ما خفت اتكلم معاكي و احكيلك دايماً جميلة حتي
في زعلك ، متفهمة و لو كلمة مش عجباكي تكتفي برد
محايد ، بتحبي الضحك و دمك خفيف ،
كرمك لما حد يزورك و استقبالك و روحك الجميلة .. ربنا يخليكي لينا و يسعد قلبك دايماً".