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حلا شيحة تظهر في إكسبو دبي دون حجاب.. والكشف عن السبب

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حلا
Native
Teads
الإثنين، 21-03-2022 10:19 ص
أثارت الفنانة حلا شيحة الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في فيلم "أثل"، الذي يعرض حالياً ضمن فعاليات إكسبو دبي، دون ارتداء الحجاب.
وفي التفاصيل، تفاجأ الجمهور عند مشاهدة الفيلم القصير "أثل"، بمشاركة حلا شيحة فيه من دون حجاب، خصوصاً وأنها قررت إرتداءه وإعتزال الفن كلياً.
لكن تبين أن الفيلم تم تصويره العام الماضي، وقبل إرتداء حلا الحجاب وإعتزالها، ولكن لم يعرض حتى الآن، وهذا الفيلم من إخراج اليازية بنت نهيان آل نهيان، والتي شاركت بعرض الفيلم في جناح المرأة بمعرض اكسبو 2020 في دبي.
وتؤدي حلا دور إمرأة تدعى "سلمى"، وتعمل في تقديم البرامج، ولكن تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد تقديمها برنامج عن الشاعر طرفة بن العبد.

 

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