بعد أزمته مع إلهام شاهين ونقيب الفنانين.. زوج منة عرفة يعلن انفصالهما

الثلاثاء، 01-03-2022
02:05 م
أعلن محمود المهدى زوج الفنانة منة عرفة انفصال
هما للمرة الثانية، وذلك عبر
خاصية الاستورى عبر تطبيق إنستجرام، وذلك على خلفية أزمة تصريحاته ردًا على
الفنانة إلهام شاهين، ومهاجمة نقيب الفنانين أشرف زكي له، ورد "المهدي"
برفع قضية عليه.
وكتب محمود المهدى قائلا: "تم
الانفصال
والحمد لله على كل شىء وربنا يوفقها ويوفقنى"، ثم كتب استورى أخرى
قال فيها: "ربنا اللى بيرزق العبد عمرها ما كانت فى يد حد وضد الفساد حتى لو
فضلت لوحدى بس ربنا معايا الحمد لله".
من جانبها علقت منة
عرفة وكتبت: "إن كان لنا نصيب في شيء سنراه، وإن لم يكن، فالخير فيما قدره
الله".
وتابعت منة
"اللهم اجبر خاطري جبرا أنت وليّه، فإنّه لا يُعجزك شيء في الأرض ولا في
السماء، رب اشرح صدري وأرح قلبي وأزح من قلبي كل خوف يسكنني، وكل ضعف يكسرني، وكل
أمر يبكيني، ولا تفجعني في مستقبلي، ولا في نفسي ولا في باقي أهلي، ولا تعسر أمري
وافتح لي أبوابي المغلقة".
وكانت قد كشفت الفنانة منة عرفة
عن قيامها بتأثيث منزل جديد هى وزوجها
محمود المهدى، ونشرت صورة عبر حسابها على فيس بوك، تظهر فيها هى وزوجها داخل
المنزل الجديد أثناء تجهيزه.
وعلقت منة عرفة
على الصورة التى نشرتها عبر حسابها على فيس بوك: "من
البيت الجديد.. لما نخلص إن شاء الله هنزلكم قبل وبعد.. ربنا يكرم كل واحدة داخلة
على جواز باللحظة دى يارب.. واللى لسه ربنا يكرمها بواحد يصونها يارب".
يذكر أن منة حتى
الآن لم تحذف صورها التي تجمعها بطليقها محمود المهدي
إلا أن محمود كان قد حذفها
وعلق على الطلاق
قائلا:"تم الانفصال
والحمد لله على كل شيء، وربنا يوفقها
ويوفقني".