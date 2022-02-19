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جليلة المغربية تفجر مفاجأة بإعلان عودتها لـ تامر حسني وانفصاله عن بسمة بوسيل

جليلة-المغربية-4
جليلة
Native
Teads
السبت، 19-02-2022 09:47 ص

تصدر الفنان تامر حسني الترند خلال الساعات الماضية بعد انتشار أخبار على مواقع التواصل تفيد بإصابته بأزمة صحية ودخوله في غيبوبة، عقب تصريحات الفنانة جليلة المغربية عن علاقتها به.
و نفى مصدر مقرب من الفنان صحة ما تردد حول حالته الصحية، مشيرا إلى أن تامر بخير ولا يعاني أي مرض، وحاليا يتواجد في موقع تصوير فيلمه الجديد، الذي بدأ تصويره منذ 3 أيام ماضية، ولا يعاني من أي تعب نهائيًا".
ويأتي ذلك، بعد المفاجأة المدوية التي أطلقتها الفنانة المغربية جليلة، وصديقها المقرب حمودي حسين، حيث قالا في بث مباشر عبر "انستغرام"، إن علاقة تامر بزوجته الفنانة المغربية المعتزلة، بسمة بوسيل، متوقفة منذ سنة ونصف تقريبا، ويعيشان حياة المنفصلين.
وقال حسين إن ظهوره في بث مباشر جاء لإنصاف صديقته جليلة نتيجة تعرضها للظلم من الجمهور، بعد اتهامها بأنها تريد خطف تامر من زوجته.
كما أكد أيضا أن تامر حاول مرارا العودة إلى جليلة لأنه لا يزال يحبها، واصفا علاقة الفنان المصري وزوجته بسمة بوسيل بالمسرحية أمام الجميع بعد انفصالهما.
وعلقت جليلة أيضا: "هو أخبرني بأنه منفصل عن أم أولاده منذ سنة ونص.. وأنا على هذا الأساس رجعت إلى تامر حسني، وأنا لم آت لكي أخرب بيت أحد.. أنا لست إنسانة سيئة السمعة ولا إنسانة من الشارع".
 

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