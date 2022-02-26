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شاهد.. طليقة أحمد الفيشاوي تظهر داخل ملهى ليلى وترقص بكأس خمر

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السبت، 26-02-2022 09:45 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ ندى  الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر تطبيق انستجرام، ظهرت فيه وهي تلهو داخل ملهى ليلي وترقص على أغاني الفنان محمد رمضان، وتمسك في يدها كأس يبدو أنه مشروب خمر، حسبما قال البعض.
وقبل أيام، كشفت ندى الكامل، عن تلقيها باقة من الورود الحمراء، وعليها بطاقة تحمل رسالة اعتذار وتمنٍّ بأن يظلاّ معاً إلى الأبد، حيث كُتب فيها: "أنا آسف يا ندوشة، كل عيد حب وإحنا مع بعض"، كما صدحت في الخلفية أغنية "شو حلو آخر حب".
شائعات عودة أحمد الفيشاوي لطليقته طاردتهما بعد انتشار ذلك الفيديو، واحتفالها بعيد الحب، حيث نشرت صورة جديدة لها في يوم عيد الحب وكتبت عليها تعليق "من غيره ده يتباس".
وخمن بعض متابعيها أن الأمور بينها وبين أحمد الفيشاوي عادت لطبيعتها وتحسنت الأوضاع بينهما، لكنها لم تصدر تصريحا بشكل رسمي يكشف حقيقة الأمر.
من جانبه حسم الفنان أحمد الفيشاوي، الجدل حول عودته لطليقته السابقة ندي كامل، بعد تداول الأنباء خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى عدم صحة تلك الأنباء مرددا: "الأخبار غير صحيحة ولا جديد".
شاهد الفيديو هنا:
 

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