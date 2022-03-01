حسم انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل (صورة)

الثلاثاء، 01-03-2022
01:21 م
بعد الأنباء التي ترددت بقوة خلال الأيام الماضية حول انفصال الفنان تامر
حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل
، جاء الحسم بعد أيام من زوجته، حيث نشرت في
صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، جلسة تصوير جديدة خضعت لها مع زوجها
الفنان تامر حسني
.
وقد إعتبر البعض أن نشر بسمة للصور في هذا التوقيت جاء بمثابة رد على شائعة
انفصالها عن تامر بعد أن أكدت الممثلة جليلة طلاق
الفنان تامر حسني
وزوجته منذ
أكثر من سنة ونصف السنة، طالبة من المتابعين أن يرحموها والتوقف عن التشهير بها.
وكان جاء حديث جليلة بفيديو إنتشر يتضمن إتصالاً هاتفياً بين الإعلامي حمود
حسين، وأشارت جليلة إلى إن هناك تفاصيل لا يمكنها الإفصاح والتصريح عنها، وذلك
إحتراماً للطرف الثاني، وإنها كانت رافضة رفضاً تاماً العودة إلى حسني، كونها تأذت
منه كثيراً، وبعد أن تأكدت من وقوع الطلاق
، عادت إليه، ولم تكشف متى عاد تامر حسني
الى بسمة بوسيل
كونهما متزوجين حالياً.