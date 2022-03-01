الأربعاء 02 مارس 2022
توقيت مصر 00:53 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

تهز السودان.. مصرع 5 من لاعبي نادي الملاحة بطريقة غريبة

بعد أزمته مع إلهام شاهين ونقيب الفنانين.. زوج منة عرفة يعلن انفصالهما

حسم انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل (صورة)

شاهد.. حيلة ماكرة للجيش الروسي لخداع الجيش الأوكراني

والدة رياض محرز تشارك في افتتاح مسجد تبرع نجلها ببنائه

صلاح يتكفل بعلاج الصحفي محمد غنيم

حارس عقار وسائق توك توك يتناوبان على هتك عرض طالبة الصيدلة

هل تعتزل؟.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع:«قررت أكون من أهل الله»

لميس الحديدي تصدم الجميع بالكشف عن عمرها الحقيقي

ADS
 

حسم انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل (صورة)

تامر-حسني-وبسمة-بوسيل-1605302504
ا
Native
Teads
الثلاثاء، 01-03-2022 01:21 م

بعد الأنباء التي ترددت بقوة خلال الأيام الماضية حول انفصال الفنان تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، جاء الحسم بعد أيام من زوجته، حيث نشرت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، جلسة تصوير جديدة خضعت لها مع زوجها الفنان تامر حسني.
وقد إعتبر البعض أن نشر بسمة للصور في هذا التوقيت جاء بمثابة رد على شائعة انفصالها عن تامر بعد أن أكدت الممثلة جليلة طلاق الفنان تامر حسني وزوجته منذ أكثر من سنة ونصف السنة، طالبة من المتابعين أن يرحموها والتوقف عن التشهير بها.
وكان جاء حديث جليلة بفيديو إنتشر يتضمن إتصالاً هاتفياً بين الإعلامي حمود حسين، وأشارت جليلة إلى إن هناك تفاصيل لا يمكنها الإفصاح والتصريح عنها، وذلك إحتراماً للطرف الثاني، وإنها كانت رافضة رفضاً تاماً العودة إلى حسني، كونها تأذت منه كثيراً، وبعد أن تأكدت من وقوع الطلاق، عادت إليه، ولم تكشف متى عاد تامر حسني الى بسمة بوسيل كونهما متزوجين حالياً.

 

إقرأ ايضا

19_2020-637408719122756590-275

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

385228-حساب-منه-عرفة-على-فيس-بوك

بعد أزمته مع إلهام شاهين ونقيب الفنانين.. زوج منة عرفة يعلن انفصالهما

هتك-عرض

حارس عقار وسائق توك توك يتناوبان على هتك عرض طالبة الصيدلة

أخبار متعلقة

7004058461641414608

شاهد.. طليقة أحمد الفيشاوي تظهر داخل ملهى ليلى وترقص بكأس خمر

202202220118111811

ياسمين رئيس بتعليق مفاجئ بعد طلاقها

21-10-20-877533954

سعودي يعتذر لطليقته على الهواء بكلمات رومانسية والأخيرة تفاجئة بردها الصادم

جليلة-المغربية-4

جليلة المغربية تفجر مفاجأة بإعلان عودتها لـ تامر حسني وانفصاله عن بسمة بوسيل

download

سعودي: زوجتي خانتني أمام عيني ولا أستطيع تطليقها والسبب صادم

420214103940978108380

زوجة سعد الصغير تعلن طلاقهما نهائيًا