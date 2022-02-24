ياسمين رئيس بتعليق مفاجئ بعد طلاقها

الخميس، 24-02-2022
02:18 م
بعد أزمة طلاق
ها، خرجت الفنانة ياسمين رئيس
عن صمتها بأول تعليق لها بعد إعلانها طلاق
ها من زوجها المخرج هادي الباجوري
ومرور فترة وجيزة على تصريحاته حول موافقته على تقبيلها في الأعمال الفنية التي تشارك فيها.
وهاجمت ياسمين كل الأشخاص الذين ينتقدون الناس بانهم أصحاب ألسنة طويلة، وكتبت على خاصية القصص السريعة على صفحتها : "الذين يتباهون بطول ألسنتهم، وقدرتهم على انتقاد الناس وتجريحهم، يقول الحبيب صلّى الله عليه وسلّم إن أشرّ الناس منزلةً يوم القيامة يتّقيه الناس مخافة لسانه".