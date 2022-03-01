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فنان معروف يهاجم أشرف زكي: «أنا نكرة بس راجل وعندي وش واحد»

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أشرف زكي
Native
Teads
الثلاثاء، 01-03-2022 09:29 ص

أكد الفنان محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة، أنه سيتخذ إجراءات قانونية بحق نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وذلك بسبب وصف الأخير له بالـ"نكرة".
جاء ذلك في منشور لـ"المهدي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، بعد تدخل أشرف زكي، والرد على تصريحاته بشأن الفنانة إلهام شاهين التي هاجمت منة عرفة وزوجها.
وقال محمود المهدي: "هيتم اتخاذ الإجراءات القانونية من شخص مفروض قدوة للفن والممثلين ومفيش حد فوق القانون، وللأسف مافيش حد هيقف معايا في ده عشان المصلحة. بس الحمد لله الأهم من كل ده ربنا معايا، وعمري ما هسكت لما أشوف حاجة غلط، أنا نكرة بس راجل الحمد لله وعندي وش واحد".
 

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