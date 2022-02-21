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سعودي يعتذر لطليقته على الهواء بكلمات رومانسية والأخيرة تفاجئة بردها الصادم

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سعودي يعتذر لطليقته على الهواء بكلمات رومانسية والأخيرة تفاجئة بردها الصادم

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الإثنين، 21-02-2022 10:30 ص


اعتذر سعودي لطليقته على الهواء خلال اتصاله ببرنامج "في المنتصف" على إذاعة "إم بي سي إف إم"، وطلب منها الرجوع إليه، مؤكدًا أنه سامحها في حقه دون أن يوضح تفاصيل الخلاف بينهما.
وقال المتصل: "آسف بحجم السماء.. آسف بعدد حبات الرمل.. آسف بعدد قطرات المطر؛ فعلًا أنا خسرت إنسانة تسوى كثير، فيه مثيلاتها لكن مثلها تحديدًا ما أعتقد، هي ضحت عشاني وسوت أشياء كثيرة عشاني وأخطأت في حقي لكن أقولها أنا مسامحك من كل قلبي".
وأضاف: "الشيء اللي انتي سوتيه من باب الغضب والزعل لكن أنا في حقي مسامحك وقابل باللي انتي سوتيه وراضي، ومن منبرك إذا كانت تسمعني أنا أقولها أنا أبغى أرجعلك وأوعدك بحياة جميلة".
من جانبها، ردَّت طليقته في اتصال آخر، تحت اسم "بنت الجنوب"، قائلة: "تعرف الزجاج لما ينكسر ما عاد يرجع مثل أول مرة، اعتذاره قبلته، لكن إني أرجع لا.. خلاص صرت ماشية في طريقي فالواحد يبغى يستقر بهدوء".
شاهد الفيديو هنا:
 

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