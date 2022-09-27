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بعدما رفضت الرد على هذا السؤال.. إسعاد يونس عن ياسمين صبري: مريضة نفسيًا

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إسعاد يونس
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الثلاثاء، 27-09-2022 09:17 ص

رفضت الفنانة ياسمين صبري، الإجابة على سؤال الفنانة والإعلامية إسعاد يونس الذي قالت فيه:"إيه أكثر حاجة مفتقداها في حياتك الآن".

وردت صبري، خلال لقاء في برنامج "صاحبة السعادة"، قائلة:"ممكن ما جاوبش على السؤال وتغيروه"، فعلقت إسعاد يونس بالقول:" اتفضلوا مريضة نفسيا".

وأشارت صبري، في ردها على سؤال:"أكثر حاجة قلتي الحمد لله إنها بعدت عنك؟":"الأصدقاء الوحشين يعني الواحد بعدي على أصحاب بعدين تلاقي أنهم كانوا يعاملوكي بطريقة مش أحسن حاجة".

وحول معاناتها من الوحدة، أوضحت:" أنا لا أشعر أني وحيدة أصلا فعليا أنا مش لوحدي نهائي خالص"، لافتة:" أنا شخصية منغلقة شوية، ومش بتكلم عن أموري الشخصية لكن أنا مش لوحدي خالص"، فردت إسعاد يونس بقول:"أنتي معاكي عفاريت ولا إيه".
 

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