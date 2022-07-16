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بسبب عادة شائعة.. يقتل صديقه أثناء رقصه في حفل زفاف بالهرم

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ارشيفية
Native
Teads
السبت، 16-07-2022 10:10 ص

لقى شيف مصرعه خلال الرقص في حفل زفاف بالهرم، حيث طعنه صديقه أثناء رقصهما بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم.
تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من مستشفى الهرم بوصول شيف يبلغ من العمر 33 سنة مصاب بطعنة نافذة بالصدر من الناحية اليمنى وتوفى أثناء إسعافه.

بإجراء التحريات تبين للعقيد محمد الصغير، مفتش مباحث قسم الهرم، أن المجني عليه أثناء حضوره حفل عرس ابن خاله وأثناء رقصه بسلاح أبيض «مطواه» صحبة صديقه 24 سنة، نجار، بحوزته سلاح أبيض آخر، وحال تبادلهما الحركات أحدث إصابة المجني عليه التي أودت بحياته.
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيق.
 

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