رانيا يوسف: لهذا السبب لا أحضر العزاءات أو الأفراح

الأحد، 03-07-2022
09:00 ص
كشفت
الفنانة رانيا يوسف
، سر غيابها عن حفلات الزفاف والعزاء
ات الخاصة بزملائها في الوسط
الفني.
وقالت
رانيا يوسف
، خلال لقاء بتلفزيون "عمّان"، إنها لا تحب حضور المناسبات السعيدة
والعزاء
ات، خاصةً وأن الأخيرة باتت تفتقد للاحترام حسب رأيها.
وأضافت
أنها تشعر بضيق من كثرة التصوير داخل العزاء
ات، وأن البعض يرجع سبب حضورها إلى رغبتها
في الحصول على "الشو" مع إغفال حرصها على أداء الواجب: "الكاميرات والناس
ما بيحترموش ده ومبقتش أحب ده".
وذكرت
"رانيا"، أن آخر عزاء
حضرته كان الخاص بالفنان الراحل محمود عبدالعزيز في
عام 2016.
أما
عن الأفراح، أشارت رانيا يوسف
إلى أنها تحضر مثل هذه المناسبات حال ما إذا كانت ظروفها
تسمح بذلك من جهة، وأن يكون الشخص الذي دعاها عزيز عليها: "أحيانًا بكون تعبانة
من التصوير مش معقول هغير وأروح الفرح
".