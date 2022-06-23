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حكم قضائي مفاجئ بإلغاء إعدام قاتل «فرح»

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فرح والقاتل
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الخميس، 23-06-2022 12:29 م

أصدرت الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الخميس، قرارًا مفاجئًا بإلغاء حكم الإعدام شنقا بحق قاتل «فرح أكبر» عمدا مع سبق الإصرار، وقضت مجددا بالاكتفاء بمعاقبته بالحبس المؤبد، وفقاً لصحيفة الأنباء الكويتية.
وكانت هذه القضية هزت الكويت، وأثارت غضب الرأي العام مطالبين بإعدام القاتل.
وكان المتهم قد استأنف حكم محكمة الجنايات القاضي يوم 6 يوليو 2021 بإعدامه شنقا عن سبع تهم هي: الخطف عن طريق القوة – القتل عمدا مع سبق الإصرار – خطف قاصر بالقوة – تهديد بإلحاق الضرر – إتلاف مركبة عمدا – السير على رصيف المشاة – الدخول عكس السير.
وقررت محكمة الاستئناف في الكويت، تأجيل الطعن المقدم من المتهم بقتل "فرح أكبر" على حكم إعدامه إلى جلسة الأسبوع المقبل (الخميس)، وذلك لاستكمال استدعاء باقي الشهود في القضية من العاملين بمستشفى العدان.

 

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