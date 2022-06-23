حكم قضائي مفاجئ بإلغاء إعدام قاتل «فرح»

الخميس، 23-06-2022
12:29 م
أصدرت الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف
الكويت
ية، اليوم الخميس، قرارًا مفاجئًا بإلغاء حكم الإعدام
شنقا بحق قاتل
«فرح
أكبر» عمدا مع سبق الإصرار، وقضت مجددا بالاكتفاء بمعاقبته بالحبس المؤبد، وفقاً
لصحيفة الأنباء الكويت
ية.
وكانت هذه القضية هزت الكويت
، وأثارت غضب الرأي العام مطالبين بإعدام
القاتل
.
وكان المتهم قد استأنف حكم محكمة الجنايات القاضي يوم 6
يوليو 2021 بإعدام
ه شنقا عن سبع تهم هي: الخطف عن طريق القوة – القتل عمدا مع سبق
الإصرار – خطف قاصر بالقوة – تهديد بإلحاق الضرر – إتلاف مركبة عمدا – السير على
رصيف المشاة – الدخول عكس السير.
وقررت محكمة الاستئناف في الكويت
، تأجيل الطعن المقدم من
المتهم بقتل "فرح
أكبر" على حكم إعدام
ه إلى جلسة الأسبوع المقبل
(الخميس)، وذلك لاستكمال استدعاء باقي الشهود في القضية من العاملين بمستشفى
العدان.