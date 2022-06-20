شاهد.. عمرو أديب يرقص على الهواء

شارك الإعلامي عمرو أديب الفنان أحمد سعد الرقص على أغنية
"صدقيني لو بإيدي" في برنامجه "الحكاية" على قناة "MBCمصر".
وقال عمرو أديب:
"أنا بقالي شهر مستني اليوم ده، هموت وأعرف دي حركة أشقلك حجر إزاي".
وأبدى عمرو أديب استغرابه من بعض حركات رقصة أغنية
"صدقيني لو بإيدي"، للمطرب أحمد سعد، قائلًا: "دي حركة أشقلك حجر إزاااي"
وقال أحمد سعد: "مرة كنت ماشي في الشارع مع ولادي ولقيت
بنتين وقفوني في الشارع عايزين يرقصوا معايا، والناس طول ما أنا ماشي عايزين يعملوا
رقصة وريدي في الشارع عادي".
وأضاف: "صدقيني لو بإيدي طلع عليها كمية كوميكسات غير
طبيعية بس بتضحكني بجد، وفي أول 6 دقائق كان فيه مليون مشاهدة ومكنتش مصدق".
وقدم الفنان أحمد سعد رقصة جديدة على الهواء، معلقا: الأغنية
الجديدة اسمها "وسع وسع سيبوه أنا عايزه حي".