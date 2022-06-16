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شاكيرا تستفز بيكيه بوصلة رقص مثيرة مع فنان شهير

shakirainsta
شاكيرا
Native
Teads
الخميس، 16-06-2022 03:11 م

شاركت الفنانة العالمية شاكيرا الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه من البرنامج الذي تشارك في لجنة تحكيمه "Dancing with myself"، وهي ترقص على أنغام أغنية "chantaje" الخاصة بها، مع الفنان العالمي نيك جوناس الذي يشارك أيضاً في لجنة التحكيم.
وفي التفاصيل، وأثناء تصوير إحدى الحلقات، طلبت شاكيرا من نيك جوناس أن يريها حركاته في الرقص، فقام ورقص معها بطريقة إعتبرها بعض المتابعين مستفزة، أما البعض الآخر بتغزل بقدراتها العالية في الرقص.
وتساءل بعض المتابعين عن إمكانية أن تكون شاكيرا قد لجأت لهذه الحركات من أجل إثارة غيرة حبيبها السابق جيرارد بيكيه.
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