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عريس يحاول الاستعراض برقصة غريبة مع عروسته فكانت الكارثة(فيديو)

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العروسان
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الأحد، 19-06-2022 09:35 ص

حاول عريس استعراض مهارته في الرقص أمام عروسته التي كانت تجلس على كرسي أمامه، في بريطانيا، لكنه ركلها بقدمه في وجهها بشكل صادم.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للعروسين في لندن يؤديان رقصة ضمن برنامج حفل زفافهما، لكن فجأة يفشل العريس ويترك مستخدمي الإنترنت في صدمة.

ويظهر في المقطع زوجان وهما يرقصان بعد تأدية عهود الزواج في لندن، ومع ذلك، تسوء الأمور بشكل فظيع بعد أن قام العريس بركل عروسه من غير قصد أثناء الرقص.

وكانت العروس في الفيديو جالسة في منتصف حلبة الرقص مرتدية فستان زفافها الأبيض بينما كان العريس يؤدي الرقصة من أجلها.

وبينما كان العريس يحاول تمرير ساقه من فوق رأس العروس، ضرب وجهها دون قصد.

وبسبب محاولته الخاطئة، تقع العروس من كرسيها، ويمكن رؤية العريس مسرعاً لمساعدتها.
 

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