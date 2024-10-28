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بالكلبشات.. سعد الصغير يحاول إخفاء وجهه أثناء محاكمته (فيديو)

م
ا
الإثنين، 28-10-2024 10:55 ص

 

وثق مقطع فيديو لحظة دخول الفنان سعد الصغير القفص داخل محكمة جنايات القاهرة، خلال أولى جلسات محاكمته بتهمة حيازة مواد مخدرة، حيث حاول إخفاء وجهه بإنزال الكاب الذي كان على رأسه ليغطي وجهه.

واستمعت محكمة جنايات القاهرة لاعترافات سعد الصغير أثناء محاكمته، وقال: "معرفش حاجة عن المضبوطات دي"، مضيفا: "في حياتي ما شربت سجائر ولا حشيش وبأخذ الترامادول بناء علي روشتة علاجية".

وقررت المحكمة تأجيل محاكمة سعد الصغير لجلسة 25 نوفمبر القادم، مع استمرار حبسه على ذمة القضية.

والجدير بالذكر، كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سعد الصغير بمطار القاهرة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، بعد عودته من أمريكا وبحوزته 9 عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بهم مخدر الماريجوانا.

 

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