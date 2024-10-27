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أول ظهور لسعد الصغير بملابس السجن أثناء محاكته

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الأحد، 27-10-2024 02:28 م

أودع حرس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية المنعقدة فى العباسية، المطرب الشعبى سعد الصغير، داخل قفص الاتهام، وذلك استعدادا لبدء جلسة محاكمته بتهمة حيازة سجائر الكترونية تحتوى على مواد مخدرة فى مطار القاهرة.

 

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

 

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم.

فيما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين. هذا وقد شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.



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