تدهور حالة توفيق عكاشة ونقله إلى المستشفى (صور)

الخميس، 19-08-2021
02:51 م
تدهورت الحالة الصحية للإعلامي توفيق عكاشة
بشكل مفاجئ، أثناء قضاء أجازة
الصيف في الساحل الشمالي، وتم نقله إلى المستشفى سريعًا.
وجرى نقل عكاشة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم
الإسعافات الأولية له لبيان سبب أزمته الصحية، حيث يعاني عكاشة من مرض
ي الضغط
والسكر.
وفي أول تصريح له، كشف توفيق عكاشة
، إن سبب نقله للمستشفى هو معاناته من
التهاب شديد وحاد في الأمعاء كلها، إلى جانب حصوة كبيرة في المرارة.
وأضاف عكاشة في تصريحات صحفية: "قد يكون هناك اشتباه أورام في الإثنى
عشر، إلا أن ذلك لن يظهر إلا بالتحاليل، بعد أخذ عينة بالمنظار"، لافتا إلى
أنه عانى أمس من حالة هبوط شديد بسبب عدم تناوله الطعام، لإجراء الفحوصات الطبية
اللازمة، مشيرا إلى أنه لن يتمكن من إجراء
أي جراحة سوى بعد زوال الالتهابات التي يعاني منها.
وكان الإعلامي توفيق عكاشة
قد نقل إلى المستشفى، بعد تعرضه لأزمة صحية
مفاجئة خلال قضاء إجازته الصيفية في الساحل الشمالي، بصحبة زوجته الإعلامي
ة حياة
الدرديري ونجله إبراهيم، ودخل إلى غرفة العناية المركزة.