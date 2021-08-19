الأربعاء 01 سبتمبر 2021
توقيت مصر 09:15 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"تبرعك حياة لغيرك".. شعار حملة التضامن للتوعية بالتبرع بالدم

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل محمد الشناوي لهذا النادي

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

في عيد ميلاده الـ36.. صورة نادرة من طفولة الأمير محمد بن سلمان تتصدر الترند

شقيقة حلا شيحة تنشر صورتها بالمايوه على البحر رغم اعتزالها

ميدو: الأهلي قادم .. وعلى الجميع الحذر من هذا الثنائي

كارتيرون يُطيح بـ جنش من الزمالك.. والأخير يرد على ما حدث معه

دنيا بطمة تفاجئ الجمهور بتغير شكلها تمامًا

آش العتيبي تستفز السعوديين وتستعرض مؤخرتها بوصلة رقص خليجية جريئة

ADS
 

تدهور حالة توفيق عكاشة ونقله إلى المستشفى (صور)

611e38b1423604065a2b4929
عكاشة
Native
الخميس، 19-08-2021 02:51 م

تدهورت الحالة الصحية للإعلامي توفيق عكاشة بشكل مفاجئ، أثناء قضاء أجازة الصيف في الساحل الشمالي، وتم نقله إلى المستشفى سريعًا.
وجرى نقل عكاشة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية له لبيان سبب أزمته الصحية، حيث يعاني عكاشة من مرضي الضغط والسكر.
وفي أول تصريح له، كشف توفيق عكاشة، إن سبب نقله للمستشفى هو معاناته من التهاب شديد وحاد في الأمعاء كلها، إلى جانب حصوة كبيرة في المرارة.
وأضاف عكاشة في تصريحات صحفية: "قد يكون هناك اشتباه أورام في الإثنى عشر، إلا أن ذلك لن يظهر إلا بالتحاليل، بعد أخذ عينة بالمنظار"، لافتا إلى أنه عانى أمس من حالة هبوط شديد بسبب عدم تناوله الطعام، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة،  مشيرا إلى أنه لن يتمكن من إجراء أي جراحة سوى بعد زوال الالتهابات التي يعاني منها.
وكان الإعلامي توفيق عكاشة قد نقل إلى المستشفى، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال قضاء إجازته الصيفية في الساحل الشمالي، بصحبة زوجته الإعلامية حياة الدرديري ونجله إبراهيم، ودخل إلى غرفة العناية المركزة.



 

إقرأ ايضا

وزيرة التضامن

"تبرعك حياة لغيرك".. شعار حملة التضامن للتوعية بالتبرع بالدم

blobid1629589968161

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

31-08-21-265143134

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

أخبار متعلقة

image

بعد أشهر من المعاناة مع كورونا.. تعرف على آخر تطورات حالة وائل الإبراشي

unnamed

يتعلق بزوجته.. مفيد فوزي يُحرج تامر أمين على الهواء والأخير يرد: سؤال سخيف

296577_48_1608559608

شاهد/ فيفي عبده: «اشتريت تربتي وجهزت أوضة ليا فيها جميلة ولذيذة»

8429957_1557156163

إصابة الفنان صلاح عبدالله بأزمة قلبية مفاجئة

2021_3_23_18_27_34_740

زوج ياسمين عبدالعزيز وشقيقها يقلقان الجمهور على حالتها مجددًا

4852096581623428101

رامي رضوان يثير القلق على دلال عبدالعزيز: الوضع شديد الصعوبة