الجمعة 17 سبتمبر 2021
توقيت مصر 21:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحركات عاجلة.. القوات السعودية الجوية تعلن الاستعداد لحدث هام

ترامب: أمريكا لن تبقى بعد 3 سنوات

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

قرار جديد من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

مدرب الزمالك يعلن الاستقالة بشكل مفاجئ في بيان رسمي

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

مسجد يثير الغضب بسبب رسوم صادمة وقرار عاجل من الأوقاف (صور)

فنانة شهيرة تظهر في أحضان حبيبها دون ملابس واضعًا يده على منطقة حساسة

هل قررت الاعتزال؟.. غادة عبدالرازق تفاجئ الجميع بتصرف صادم

ADS
 

طبيبة تفجر مفاجأة عن السائل المنوي للرجال المتعافين من كورونا

6134a333423604260b702368
ا
Native
الإثنين، 06-09-2021 09:59 ص


حثت ليلى آدميان، كبيرة الأخصائيين في أمراض النساء بوزارة الصحة الروسية، الرجال الراغبين في الإنجاب، على التحصن من فيروس كورونا المستجد.
وقالت آدميان خلال تصريحات تلفزيونية، إن السائل المنوي للرجال المتعافين بعد إصابتهم بمرض “كوفيد-19” يعاني من الناحية الجينية، وفق “روسيا اليوم”.
ولفتت:” الدراسات كشفت انخفاض نشاط الحبيبات الخيطية في منيّ هؤلاء الرجال، ما قد يشير بصورة غير مباشرة إلى خطر انخفاض النشاط التناسلي لديهم في المستقبل”.
وأبانت أن الدراسات التي تم إجراؤها على الرجال المتحصنين “الذين تلقوا اللقاح” من الفيروس توضح أن اللقاح لم يؤثر على حالة سائلهم المنوي بأي شكل من الأشكال.
 

إقرأ ايضا

Capture

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

أنتحار-الفتاة-1631791585-1

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

image

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

أخبار متعلقة

وزيرة التضامن

التضامن: منحة طوارئ لتداعيات كورونا من البنك الأفريقي للتنمية

Capture

بيان من الإفتاء للرد على طبيبة نساء وتوليد تقوم بترقيع غشاء البكارة للفتيات

images (1)

بعد ظهور دلتا في مصر.. الكويت:سنتخذ القرار المناسب

image

بعد أشهر من المعاناة مع كورونا.. تعرف على آخر تطورات حالة وائل الإبراشي

ccpVC

شهيد أم لا؟.. هيئة كبار علماء السعودية تحسم جدل حكم من مات بـ كورونا

شريف مدكور

بعد إصابته بفيروس خطير.. شريف مدكور يحذر متابعيه من هذا الأمر