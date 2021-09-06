طبيبة تفجر مفاجأة عن السائل المنوي للرجال المتعافين من كورونا

الإثنين، 06-09-2021
09:59 ص
حثت ليلى آدميان، كبيرة الأخصائيين في أمراض النساء بوزارة الصحة الروسية،
الرجال
الراغبين في الإنجاب، على التحصن من فيروس كورونا
المستجد.
وقالت آدميان خلال تصريحات تلفزيونية، إن السائل المنوي للرجال
المتعافين
بعد إصابتهم بمرض “كوفيد-19” يعاني من الناحية الجينية، وفق “روسيا اليوم”.
ولفتت:” الدراسات كشفت انخفاض نشاط الحبيبات الخيطية في منيّ هؤلاء الرجال
،
ما قد يشير بصورة غير مباشرة إلى خطر انخفاض النشاط التناسلي لديهم في المستقبل”.
وأبانت أن الدراسات التي تم إجراؤها على الرجال
المتحصنين “الذين تلقوا
اللقاح” من الفيروس توضح أن اللقاح لم يؤثر على حالة سائلهم المنوي بأي شكل من
الأشكال.