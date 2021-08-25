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إعلامي إماراتي شهير يبكي على الهواء: أنا مجهول النسب (فيديو)

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أحمد خميس
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الأربعاء، 25-08-2021 11:16 ص


نشر الإعلامي الإماراتي الشهير ” أحمد خميس ”، مقطع فيديو على متابعيه عبر حسابه على إنستجرام من لقاء له في أحد البرامج التلفزيونية كاشفا من خلاله عن استيائه من كثرة الأسئلة التي يتلقاها عن أهله ونسبه .
وأشار أحمد خميس إلى أنه لا يحب الحديث في هذا الموضوع خاصة وأن دولة الإمارات قدمت له الدعم وعوضته عن عدم وجود أهله على حد قوله حتى نسى في أوقات أنه مجهول النسب أو يتيم .
فكتب في تعليقه على الفيديو : ” (مجهول النسب أم يتيم) .. أولا ما أحب اتكلم عن ها الموضوع لأن بفضل الله وثم دولتي الغالية عوضوني عن أشياء كثيرة بحياتي نسيت لوهلة عن كوني مجهول النسب أو يتيم ” .
وتابع : ” لكن السؤال لـ متى أسأل نفسي أهلي موجودين أم لا لأن في أوقات أو ما بكذب عليكم دائما أفكر فيهم وكل يوم أقول في يوم من الأيام بيشوفوني أهلي إذا عايشين ويحسون لوهلة إنهم غلطوا ” .
وأضاف أحمد خميس : ” أو على الأقل ابا أعرف إذا هم متوفين عسبت أكمل حياتي .. هم بالنسبة لي أصلا متوفين لإني ماشفتهم ولا أعرف أشكالهم .. وأتمنى منكم تتفهمون إني أكتب لكم ها الكلام لأنكم أهلي ” .

 

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