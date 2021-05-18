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المُهرة البحرينية تعتذر عن وصلة الرقص أمام السعوديين (فيديو)

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المهرة البحرينية
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الثلاثاء، 18-05-2021 01:22 م

بعد أن أثارت الفنانة المهرة البحرينية ضجة كبيرة برقصها العرضة السعودية، إستقبالاً للسعوديين الذين توافدوا إلى بلدها البحرين، بعد سريان قرار فتح المنافذ البرية بين البلدين.
عادت واعتذرت بمقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، قالت فيه: "وجب عليي الرد كوني بنت بحرينية وبنفس الوقت مستقرة هنا في البحرين، وجب عليي الرد والإعتذار لجميع الشعب البحريني، لأربع سنوات ونصف من أن إستقريت في البحرين وموجودة في البحرين ما مرة زل مني شغلة وولا مرة طلع مني شيء يزعل أهلي وهالمرة أنا زعلتهم، فأنا وجب عليي الإعتذار وشكرا للجميع".
وكانت المهرة قد تلقت الكثير من الإنتقادت من أهل بلدها، بسبب ما إعتبروه تخطيها العادات والتقاليد، من خلال رقصها "العرضة" أمام الرجال.
 

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