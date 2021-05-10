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فنانة شهيرة تعلن خلع زوجها رجل الأعمال السعودي.. والأخير يرد

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الإثنين، 10-05-2021 12:09 م

أثارت الفنانة الشهيرة بلقيس فتحي، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان رفع دعوى خُلع ضد زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف.
وقالت في تصريحات باحد البرامج ردًا عن احتفاء زوجها وعدم ظهوره معها الفترة الماضية: "أنا أنسئل هذا السؤال كل يوم وأنا رافعة قضية خُلع من فترة في المحاكم الإماراتية، وكلنا ثقة بالقضاء النزيه ولا أملك تفاصيل أكثر عن الموضوع".
وتابعت "بيننا أجمل هدية في العالم اسمها (تركي) ولا يمكن أن أخوض أكثر في الموضوع وربنا يسهل ويوفق".
من جانبه تحدث رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف عن تصريحات زوجته الفنانة اليمنية بلقيس فتحي حول إقامتها دعوى خلع ضده، رافضًا الخوض في تفاصيل عن أسرار حياته الزوجية.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "بلقيس حرة فيما قالته، لكن أنا لن أكشف عن أسرار بيتي، وكرجل سعودي لن أجعل حياتي الزوجية والشخصية تحت الأضواء، ففي النهاية هي أم ابني الغالي تركي، وبيننا الكثير من العشرة الطيبة والغالية".
وتابع سلطان: "أنا أعرف جيداً الأصول، وفي الخليج نعرف جيداً أن البيوت لها حرمتها، فلا يجوز أن أخوض فيها للعامة، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت تؤذي كثيراً، وأنا لن أتحدث عن حياتي وكواليسها مهما حدث، فأنا أحترم بيتي وأسرار أم ابني.

 

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