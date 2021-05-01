تعليق مفاجئ من أسيل عمران على ضجة مشهد رقصها مع فايز المالكي
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السبت، 01-05-202107:35 م
خرجت الفنانة السعودية أسيل عمران، للرد على الانتقادات التي
طالتها، خلال الساعات الماضية، عقب انتشار مقطع رقص لها مع فايز المالكي.
وظهرت أسيل عمران، في مقطع رقص مع فايز المالكي، خلال مشاركتهما
في مسلسل “ممنوع التجول”، الذي يعرض خلال شهر رمضان الحالي.
وقالت أسيل عمران: “الجمهور بات ينتقد الأمور دون أن يتحقق
منها، الكثيرون يفضلون الهجوم قبل المشاهدة، والسوشيال ميديا ساهمت في ذلك بشدة”.
وتابعت الفنانة:”المشهد كوميدي فقط، فهو لبنت تريد أن تحرج
زوجها الكبير في السن وتصوره وهو يرقص، وتتصور أنه لا يفهم التكنولوجيا الحديثة”.