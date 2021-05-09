الأحد 09 مايو 2021
توقيت مصر 23:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

طقس شديد الحرارة غدًا الإثنين

بالفيديو.. رضا عبدالعال: مدرب منتخب مصر إخوان

وفاة فاروق السيد نجم الزمالك

يقتل زوجته ويخفي جثتها في الثلاجة لمدة عامين

بعد ترقب وحيرة.. الصاروخ الصيني يسقط فوق المحيط الهندي

لم يكن يعاني من أي شيء.. الكشف عن سبب وفاة عادل التويجري

ما علاقة ظاهرة الاحتباس الحراري بإطلاق الأبقار للغازات؟ دراسة تكشف السر

نتنياهو يتحدى الجميع: سنواصل ما نفعله في القدس

وزيرة الصحة: إنتاج لقاح كورونا المصري في هذا الموعد

طقس الغد.. شديد الحرارة وأمطار رعدية على هذه المناطق

ADS
 

عفاف شعيب: جوزي خانني مع السكرتيرة والفنانات قاطعوني بعد ارتداء الحجاب

334298_0
عفاف شعيب
Native
الأحد، 09-05-2021 10:11 ص


كشفت الفنانة عفاف شعيب، عن سبب طلاقها من وجها السابق رياض العريان، مشيرة إلى أنها اكتشفت خيانةه لها مع سكرتيرته.
وقالت عفاف خلال لقاء لها في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس” والذي تقدمع الإعلامية والمخرجة إيناس إيناس الدغيدي: “اكتشفت خيانةه من خلال مكالمته لها عبر الهاتف المحمول، والموضوع جاء عن طريق الصدفة ولم أكن أراقبهما”.
وأشارت إلى أنها كانت تتصل بوالدتها فاكتشفت المكالمات بينه وبين السكرتيرة الخاصة به. وتابعت: ” سمعت خيانة زوجي على التليفون لكن مشوفتهمش”.
وأشارت إلى أن طليقها رياض العريان رحل من المنزل بعد اكتشافها لخيانةه، ومضت قائلة: ” واجهته في الحال وكانت صدمة. ولم هدومه ومشي”.
ولفتت إلى أن سبب ارتدائها الحجاب، هو إدراكها لحقيقة الموت، مشيرة إلى أن زميلاتها الفنانات قاطعنها بعد ارتدائها الحجاب.
 

إقرأ ايضا

طقس شديد الحرارة

طقس شديد الحرارة غدًا الإثنين

g

وفاة فاروق السيد نجم الزمالك

أرشيفية

يقتل زوجته ويخفي جثتها في الثلاجة لمدة عامين

أخبار متعلقة

m-466-اخبار-عراق-فيديو-فايز-المالكي-يتصدر-حديث-الجمهور-بعد-وصلة-رقص-مع-أسيل-عمران

تعليق مفاجئ من أسيل عمران على ضجة مشهد رقصها مع فايز المالكي

196365-rawan_126436966_455169832316315_2584965223006668754_n

فنانة شهيرة تطلب السماح من السعوديين.. ماذا قالت عن ولي العهد؟

روكسانا تميز

اعتناق الإسلام يغير حياة سيدة ألمانية (أم لتوأم سداسي)

download

سماح أنور تثير الجدل عن الحجاب: «ربنا خلق لي شعر أغطيه ليه؟»

resize

أغرب طلب لسيدة من إمام مسجد بعدما أُعجبت بصوته

download

ضربها على مؤخرتها.. مشهد جريء بين فنان وفنانة شهيرة يغضب الجمهور(فيديو)