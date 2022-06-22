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القضاء ينتصر لطليقة سيد رجب الأمريكية ويعيد لها أرضها التي استولى عليها وطردها منها

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سيد رجب وطليقته
Native
Teads
الأربعاء، 22-06-2022 09:57 ص
أعلنت طليقة الفنان سيد رجب الأجنبية، أن القضاء انحاز إليها في دعوتها القضائية ضده.

وقالت السيدة الأمريكية كيكي نيلسون، طليقة الفنان سيد رجب: "أنا الحمد لله كسبت القضية. القاضي حكم بتمكيني بالمشاركة مع سيد رجب في أرض دهشور، الأرض اللي بنيتها وتعبت فيها".

وأضافت "كيكي"، خلال منشور عبر حسابها بـ"فيسبوك": "الحمد لله أشكر محاميني ولكل اللي ساندوني بالحب والتشجيع".

وكانت كيكي نيلسون، قد اتهمت في وقت سابق الفنان سيد رجب بطردها من منزلها وإنكار حقوقها.

وقالت "كيكي" حينها عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، إنها ذهبت إلى منزلها بمنطقة دهشور في محافظة الجيزة، لاستقبال بعض أصدقائها في اليوم التالي، غير أنها فوجئت بمنعها من الدخول لمزرعتها ومنزلها.
وأردفت: "ليس لي أسرة في مصر أذهب إليها، ولم يتبق لي أموال بعد أن أنفقت دخلي كاملا ومكافأة نهاية خدمتي من جهة عملي في هذه الزيجة".
الاتهامات جعلت جمهور مواقع التواصل يقارنون بين شخصية سيد رجب في الحقيقة، وبين شخصيته في مسلسل "أبو العروسة"، والذي يجسد خلاله شخصية "الموظف عبد الحميد" الذي يعيش حياة هادئة مع زوجته الفنانة سوسن بدر برغم ضيق الحال، ويغمرهما الحب والرومانسية.

 

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