الجمعة 17 يونيو 2022
توقيت مصر 16:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاكيرا تستفز بيكيه بوصلة رقص مثيرة مع فنان شهير

المحكمة تغرم محمد رمضان مبلغًا ضخمًا لقناة "إم بي سي"

شوبير: اتحاد الكرة يقيل إيهاب جلال.. ويكشف مفاجأة عن البديل

الحكومة: تأجيل كل الزيادات المقررة على شرائح الكهرباء لمدة 6 أشهر لهذا السبب

طفلة سعودية في صورة تذكارية مع الأميرة ديانا.. كيف أصبحت الآن؟

بموافقة الزوجة.. مارس الرذيلة مع الأم وابنتها وأرسل الفيديو لطليقها(تفاصيل صادمة)

طارق حامد يُكذّب مرتضى منصور وينشر الدليل

«السيسي» يصدرًا قرارًا بعزل رئيس مجلس الدولة من وظيفته

بايرن ميونخ يمنح «ماني» 3 أضعاف راتبه مع ليفربول.. تعرف على الرقم

حكم دفن الرجل بجوار أمه وأخذ شيئًا من ملابسها في كفنه؟

ADS
 

بموافقة الزوجة.. مارس الرذيلة مع الأم وابنتها وأرسل الفيديو لطليقها(تفاصيل صادمة)

702785_0
ا
Native
Teads
الخميس، 16-06-2022 12:06 م
قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الخميس، تجديد حبس سيدة وعشيقها 15 يومًا بتهمة هتك عرض طفلي الأخيرة.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة 15 مايو بلاغًا من "ع. م" يفيد بإرسال طليقةه "ص. ح" 35 سنة، فيديو حال قيام عشيقها بالتعدي جنسيًا على طفليه "محمود. ع" 10 سنوات، و"ندى. ع" 6 سنوات ونشرها في المنطقة محل سكنه للانتقام منه بالإضافة لممارستهما الرذيلة أمام طفليه، على الفور انتقلت قوة أمنية وألقت القبض عليهما.

واعترفت المتهمة في التحقيقات أنها ارتبطت بعلاقة غير شرعية مع المتهم الثاني، وأنه انتقل للسكن معها في شقتها بـ15 مايو، وأنهما اعتادا ممارسة العلاقة الحميمة أمام طفليها.
وأضافت المتهمة أنها خططت للانتقام من طليقها لوجود خلافات بينهما بخصوص النفقة وأجرة السكن والرؤية، فسهلت لعشيقها هتك عرض طفليها والتحرش بهما، وصورت فيديو بالواقعة وأرسلتها لطليقها ونشرتها في منطقة سكنه للانتقام منه وإذلاله.

ودلت التحريات على صحة الواقعة، واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي بشأن الطفلين المجني عليهما.
 

إقرأ ايضا

shakirainsta

شاكيرا تستفز بيكيه بوصلة رقص مثيرة مع فنان شهير

205673

المحكمة تغرم محمد رمضان مبلغًا ضخمًا لقناة "إم بي سي"

2021_5_7_0_3_52_185

الحكومة: تأجيل كل الزيادات المقررة على شرائح الكهرباء لمدة 6 أشهر لهذا السبب

أخبار متعلقة

images

الزوجة اللعوب.. خانت زوجها في ليلة القدر وتخلصت منه بعد صلاة التراويح رفقة صديقه

6119370451601340559

مأذون يكشف حيلة ماكرة لزوجة لاكتشاف خيانة زوجها: الشيطان قعد يعيط

622

تستعين بعشيقها وأختها لتأديب زوجها.. والنهاية صادمة

133-195226-kuwaiti-betrayal-wife-13-men-blindness_700x400

موظف «أوسيم» واجه زوجته بخيانته فكانت النهاية الصادمة

623

شاهدتهم فقتلوها.. رجل يجمع بين زوجته وصديقاتها في الرذيلة بوقت واحد

20180804085305535

بعد بلوغهما 60 عامًا.. ترفع دعوى طلاق لخيانتها مع فتاة 19 عامًا في إمبابة