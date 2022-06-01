الأربعاء 01 يونيو 2022
توقيت مصر 16:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شقيقة «معنفة الموسم» بالسعودية تفجر مفاجأة عن سبب وفاتها

أول جلسة محاكمة..تطورات جديدة في قضية نجل وزيرة الهجرة : مريض نفسي

زوج سيدة الدقهلية التي قتلت أطفالهما الثلاثة يفاجئ الجميع: ادعو لمراتي

بيان من النيابة العامة يكشف التفاصيل الكاملة لذبح أم أطفالها الثلاثة

عروس تقتل زوجها بطريقة شيطانية: «طلع كبير.. وعايزة شاب»

لماذا فرضت السعودية غرامة على الدكتورة يومي ومنعت التعامل معها؟

الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة بعد الزيادة وموعد التطبيق

بزيادة 1.64 جنيهًا.. قرار رسمي مفاجئ برفع سعر الدولار الجمركي

مشهد يُفطر القلوب.. والد الأطفال الثلاثة ينهار في جنازتهم: «ولادي يا ناس»

موسيماني يرد على انتقاد التشكيل: من الطبيعي أن يفوز الوداد لهذا السبب

ADS
 

سماح أنور تخرج عن صمتها وترد.. هل «أدهم» ابنها من سمير صبري؟

31-05-22-358055193
سماح أنور وابنها
Native
Teads
الأربعاء، 01-06-2022 09:41 ص


بعد تصريحات محمد عشوب المنتج السينمائي وخبير المكياج، حول وجود ابن للفنان سمير صبري من فنانة شهيرة، مؤكدًا وجود شبه كبير بينه وبين والده، خرجت الفنان سماح أنور للرد في فيديو مع الإعلامي عمرو الليثي في لقاء سابق، نشره الأخير على صفحته عبر "فيسبوك".
وقالت سماح خلال لقائها مع الليثي: «اتجوزت مرة واحدة أبو أدهم عاطف فوزي، والله مكنتش قصة حب ولكن في الوقت ده كان في حب وتوفي عاطف فوزي وأدهم عمره سنتين، كنا في 1997، وأدهم داخل على 20 سنة، وبعد وفاة زوجي مفكرتش أتجوز تاني ووجود أدهم في حياتي ممنعنيش من الجواز، وشايفة إنه أنسب إني أكون أم لابني وخلاص، وأنا حابة أعيش لحد وأقوم الصبح علشانه، لكن لو علشاني مش هقوم من على السرير».

وعن ارتباطها بالفنان سمير صبري، ردت قائلة: «كنت أتمنى أتجوزه ومكانش مناسب إننا نتجوز سنًا، وأيا كان إيه السبب عمرنا ما اتكلمنا عن الحاجات دي، وعمرنا ما قولنا لبعض كلام حب، الناس فاكرة إن فيه علاقة بجد بس مفيش علاقة بجد ولا حاجة، فيه صداقة بجد بس مفيش كلام في الموضوع ده».

كان محمد عشوب المنتج السينمائي وخبير المكياج، كشق عن مفاجأة من العيار الثقيل حول وجود ابن للفنان الراحل سمير صبري من فنانة معروفة رافضًا الإفصاح عن اسمها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج «مصر جديدة»، الذي يبث على قناة ETC، أن الفنان سمير صبري لديه ابن شبه نسخه طبق الأصل من الفنان الراحل، وصور نجله منتشرة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع المنتج السينمائي وخبير المكياج، أن سمير صبري طلب من الفنانة التي أنجب منها نجله الآخر، عدم الإفصاح عن الأمر إلا بعد وفاته، مضيفا: «اقسم بالله سمير صبري لديه ولدان والتقيت بهم واحد منهم كان صغيرًا والآخر التقيت به عند والدته الفنانة الشهيرة».
وتابع أن «الوحيد الذي يعرف هذا سر زواج وإنجاب سمير صبري من الفنانة الشهيرة هو الفنان منير مكرم».
 

إقرأ ايضا

من-هي-وزيرة-الهجرة-المصرية-ومن-هو-ابنها

أول جلسة محاكمة..تطورات جديدة في قضية نجل وزيرة الهجرة : مريض نفسي

تنزيل

زوج سيدة الدقهلية التي قتلت أطفالهما الثلاثة يفاجئ الجميع: ادعو لمراتي

282774741_588158035813049_5439069218307082426_n

بيان من النيابة العامة يكشف التفاصيل الكاملة لذبح أم أطفالها الثلاثة

أخبار متعلقة

30-05-22-731383060

مفاجأة من العيار الثقيل.. ظهور ابن ثانٍ للفنان سمير صبري من فنانة شهيرة

tareqw

طارق الشناوي يفجر مفاجأة صادمة عن سمير صبري: لم يُنجب وابنه مشكوك فيه

thumbs_b_c_01106ccf70073be280d9d8b71f082179

كلمات الأغنية التي تسببت في اغتيال المطرب أحمد بحور

4893940691571573321

نبيل الحلفاوي يثير الجدل بشأن تغريدة عن محمد أبوتريكة

Capture

بعد أيام من زواجها.. بوسي تترك عريسها في شهر العسل وتحيي حفل زفاف (فيديو)

image

رأيت الموت بتفاصيله.. مصطفى كامل يكشف لحظات مرعبة في أزمته الأخيرة