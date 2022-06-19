محمد الشقنفيري يرد على صوره الحميمية: لم أتزوجها ومش عايز أخوض في أعراض
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الأحد، 19-06-202203:09 م
رد الفنان محمد الشقنقيري، على ما ذكرته الموديل رحيل ذكري،
وإدعائها زواجهما عرفيا قبل أن ينفصلا، لافتا إلى أنه تقدم ببيان رسمي للنيابة العامة
ضدها.
وقال الشقنقيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة صبري
مقدمة برنامج "قعدة ستات" عبر قناة "اليوم - ألفا": "أنا
انفصلت عن زوجتي لمدة 8 أشهر، وفي هذه الفترة تعرفت على ناس كتير أصدقاء، ولكن لم أتزوج
أي حد على مراتي سواء عرفي أو رسمي أو شفهي".
أضاف: "أنا مش بخوض في أعراض حد، والموضوع أمام القضاء
وهو من يقول كلمته، أنا عندي بيتي مراتي وأولادي ووالدتي وبحافظ على شكلنا العام واللي
عنده حاجة يقدمها للقضاء".
وحول الصور والفيديوهات التي تنشرها "رحيل" معه؛
قال: "الصور مش بتقول إن كان في بينا جواز، الصور التقطت لما كنا مجموعة مسافرين
مع بعض، في كذا موقف، وكان في ناس كتير مش أنا لوحدي يعني، ومفيش أي حاجة تقول إننا
كنا متجوزين، الصور مالها ومال علاقة الجواز؟".
وتقدم الفنان محمد الشقنقيري ببيان للنيابة العامة، بعد أن
ذكرت الموديل رحيل ذكري أنها انفصلت عن الفنان منذ أيام، كما وجه شكوى للمجلس الأعلى
للإعلام، ضدها.
فيما قدّمت الموديل رحيل ذكري بلاغاً إلى النيابة العامة
تتهم فيه الممثل محمد الشقنقيري بتهديدها وأطفالها بالإيذاء والاعتداء عليها.
وكانت رحيل نشرت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"،
وعلّقت عليها: "أعلن انفصالي نهائيا ورسميا عن محمد الشقنقيري وختامها مسك مع
شوية تحابيش كده، وسيبوني في حالي بقى كله ضرب ضرب مفيش شتيمة".
كما نشرت مقطع فيديو آخر يجمعها بالشقنقيري، على حسابها بموقع
"تيك توك"، ومزجته بأغنية عمرو دياب "اللي يمشي يمشي"، وعلّقت:
"ألف سلامة".
يذكر أن آخر أعمال محمد الشقنقيري مسلسل "بت القبايل"
2020، بطولة عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، محمود عبد المغني، منة فضالي، ومدحت تيخا
وغيرهم، تأليف شاذلي فرح، إخراج حسني صالح.