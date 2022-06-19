الإثنين 20 يونيو 2022
توقيت مصر 03:48 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

محمد الشقنفيري يرد على صوره الحميمية: لم أتزوجها ومش عايز أخوض في أعراض

بالفيديو.. شقيقة مودل روز تثير الجدل بظهور جرئ

السعودية.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية

ضربة للأهلي قبل ساعات من القمة.. إصابة نجم الفريق واستبعاده من المشاركة

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس: كان لبسها مغري جدًا وبرفانها جامد

ابنة حسني عبدربه تفضحه في بث مباشر: كذاب وحسبي الله ونعم الوكيل فيك

ليس الخطيب أو شحاتة.. «أبوجريشة» يكشف عن أفضل لاعب في تاريخ مصر

المحكمة تخلع عروس المنوفية: الزوج عاجز عن فض بكارتها

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم

قصة هند القحطاني مع 4 شباب من أبناء عمومتها جلسوا أمامها للزواج منهم(فيديو)

ADS
 

محمد الشقنفيري يرد على صوره الحميمية: لم أتزوجها ومش عايز أخوض في أعراض

133-004056-whatsapp-image-2022-06-08-at-9.-19.46-pm_700x400
ا
Native
Teads
الأحد، 19-06-2022 03:09 م

رد الفنان محمد الشقنقيري، على ما ذكرته الموديل رحيل ذكري، وإدعائها زواجهما عرفيا قبل أن ينفصلا، لافتا إلى أنه تقدم ببيان رسمي للنيابة العامة ضدها.
وقال الشقنقيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة صبري مقدمة برنامج "قعدة ستات" عبر قناة "اليوم - ألفا": "أنا انفصلت عن زوجتي لمدة 8 أشهر، وفي هذه الفترة تعرفت على ناس كتير أصدقاء، ولكن لم أتزوج أي حد على مراتي سواء عرفي أو رسمي أو شفهي".
أضاف: "أنا مش بخوض في أعراض حد، والموضوع أمام القضاء وهو من يقول كلمته، أنا عندي بيتي مراتي وأولادي ووالدتي وبحافظ على شكلنا العام واللي عنده حاجة يقدمها للقضاء".
وحول الصور والفيديوهات التي تنشرها "رحيل" معه؛ قال: "الصور مش بتقول إن كان في بينا جواز، الصور التقطت لما كنا مجموعة مسافرين مع بعض، في كذا موقف، وكان في ناس كتير مش أنا لوحدي يعني، ومفيش أي حاجة تقول إننا كنا متجوزين، الصور مالها ومال علاقة الجواز؟".
وتقدم الفنان محمد الشقنقيري ببيان للنيابة العامة، بعد أن ذكرت الموديل رحيل ذكري أنها انفصلت عن الفنان منذ أيام، كما وجه شكوى للمجلس الأعلى للإعلام، ضدها.
فيما قدّمت الموديل رحيل ذكري بلاغاً إلى النيابة العامة تتهم فيه الممثل محمد الشقنقيري بتهديدها وأطفالها بالإيذاء والاعتداء عليها.

وكانت رحيل نشرت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت عليها: "أعلن انفصالي نهائيا ورسميا عن محمد الشقنقيري وختامها مسك مع شوية تحابيش كده، وسيبوني في حالي بقى كله ضرب ضرب مفيش شتيمة".

كما نشرت مقطع فيديو آخر يجمعها بالشقنقيري، على حسابها بموقع "تيك توك"، ومزجته بأغنية عمرو دياب "اللي يمشي يمشي"، وعلّقت: "ألف سلامة".

يذكر أن آخر أعمال محمد الشقنقيري مسلسل "بت القبايل" 2020، بطولة عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، محمود عبد المغني، منة فضالي، ومدحت تيخا وغيرهم، تأليف شاذلي فرح، إخراج حسني صالح.
 

إقرأ ايضا

images

بالفيديو.. شقيقة مودل روز تثير الجدل بظهور جرئ

220125-16169524000932141

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس: كان لبسها مغري جدًا وبرفانها جامد

235

ابنة حسني عبدربه تفضحه في بث مباشر: كذاب وحسبي الله ونعم الوكيل فيك

أخبار متعلقة

205673

المحكمة تغرم محمد رمضان مبلغًا ضخمًا لقناة "إم بي سي"

28-05-22-544208677

نبيل الحلفاوي يعلن اقتراح غريب لاختيار مدرب المنتخب: محدش هيوافق عليه

31-05-22-358055193

سماح أنور تخرج عن صمتها وترد.. هل «أدهم» ابنها من سمير صبري؟

thumbs_b_c_01106ccf70073be280d9d8b71f082179

كلمات الأغنية التي تسببت في اغتيال المطرب أحمد بحور

4893940691571573321

نبيل الحلفاوي يثير الجدل بشأن تغريدة عن محمد أبوتريكة

Capture

بعد أيام من زواجها.. بوسي تترك عريسها في شهر العسل وتحيي حفل زفاف (فيديو)