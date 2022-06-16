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المحكمة تغرم محمد رمضان مبلغًا ضخمًا لقناة "إم بي سي"

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محمد رمضان
Native
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الخميس، 16-06-2022 03:07 م
ألزمت محكمة الجيزة الابتدائية، الفنان محمد رمضان برد كافة المبالغ التي تقاضاها من شبكة قنوات MBC والبالغ قدرها 13 مليون جنيه مصري تقريبا بالإضافة إلى العائد القانوني منذ عام 2019 بواقع 5 % وحتى تمام السداد، وذلك نتيجة إخلاله بالعقد المبرم مع المجموعة للقيام بأداء أعمال ومسلسلات تليفزيونية لتذاع حصرياً على مجموعه قنوات MBC.

جاء ذلك بحسب بيان رسمي صادر من إدارة قنوات أم بي سي، وبحسب ما ورد في جلسة محكمة الجيزة الابتدائية في جلستها المُنعقدة بتاريخ 7 يونيو 2022 برئاسة المستشار خالد حسن عارف في الدعوي رقم 188 لسنه 2018 تجاري كلي.
من جانبه قال المُستشار ثروت عبد الشهيد محام شبكة قنوات MBC إنه بصدد دراسة الحكم لمطالبة الفنان محمد رمضان بالتعويضات اللازمة التي لن تقل عن 100 مليون جنيه.
وأشار المُستشار ثروت عبد الشهيد إلي أن "MBC ستديوز" المنضوية تحت لواء مجموعة MBC، كانت قد سبق وتعاقدت مع الفنان محمد رمضان فى 5 اكتوبر 2016 على التفرغ لأداء ثلاثة مسلسلات تليفزيونية من انتاج الشركة لأعوام 2017، 2019، 2020، وتقاضى منها بالفعل بإيصالات موقعه منه مقدمات التعاقد عن هذه الاعمال الفنيه الا أن الفنان محمد رمضان قد أخل بالتزاماته التعاقدية على النحو الوارد تفصيلا باسباب الحكم.
من جهة أخرى نشر مازن حايك مدير عام العلاقات العامة والمتحدث الرسمي السابق باسم مجموعة الـ mbc، منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي يفيد بتغريم محمد رمضان بسبب إخلاله ببنود العقد الذي أبرمه مع شركة mbc.
" قضت الدائرة التجارية بمحكمة الجيزة الايتدائية في الدعوى 188 بإلزام، الفنان محمد رمضان برد كافة المبالغ التي تقاضاها من شبكة قنوات MBC والبالغ قدرها 13 مليون جنيه مصري تقريباً".
وتابع " بالإضافة إلى العائد القانوني منذ عام 2019 بواقع 5% وحتى تمام السداد، وذلك نتيجة اخلاله بالعقد المبروم"
 

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